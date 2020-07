L’extrême droite incarnée à Marseille par le Rassemblement national de Stéphane Ravier s’invite dans le débat municipal à la veille du 3e tour, samedi 4 juillet qui verra élire le nouveau de Marseille.

Alors que Martine Vassal lors de l’annonce de son retrait au profit de Guy Teissier a réaffirmé son opposition à tout accord avec les extrêmes, les déclarations de Lionel Royer-Perreaut, lui aussi candidat à la mairie, ont jeté le trouble : « Je ne peux pas soutenir la candidature de Guy Teissier car je sais qu’il y a des ententes en cours avec le Front national (ancien nom du Rassemblement national, NDLR). Je ne peux pas m’inscrire dans une stratégie d’alliance avec le Front national. »

Puis c’est au tour de Stéphane Ravier lui-même d’ajouter du crédit à l’hypothèse d’un accord entre la droite et l’extrême droite. Dans un communiqué publié jeudi, le candidat du Rassemblement national qui a confirmé dans la semaine sa candidature à la mairie, appelle à la formation d’un « pacte Marseillais » pour battre l’extrême-gauche. « Ce pacte peut rassembler des hommes et des femmes de bonne volonté, débarrassés de toute idéologie et d’esprit sectaire, au service de notre ville», écrit le sénateur des Bouches-du-Rhône, qui a obtenu 9 sièges au conseil municipal lors du second tour des élections municipales.

Une proposition qui a immédiatement fait réagir Martine Vassal qui dans un post publié sur Facebook (lire l’intégralité ci-dessous) apporte une fin de non-recevoir à la proposition de M. Ravier et apporte par là-même un démenti aux affirmations de Lionel Royer-Perreaut : « Rien ni personne ne saurait jamais ouvrir la voie à un rapprochement de mes amis politiques avec le Front National. »

Christian Jacob : « On a toujours rejeté les extrêmes »



Le patron des Républicains, Christian Jacob souhaite qu’au sein de sa famille politique «tout le monde se rassemble» et qu’une «candidature d’union» soit trouvée dans son camp à Marseille. Des déclarations faites à l’AFP après l’annonce distincte des deux élus LR au poste de maire de Marseille. « J’appelle tout le monde au sens des responsabilités » dans « le dialogue et la discussion» a t-il déclaré.

Concernant une éventuelle alliance avec le Rassemblement national, Christian Jacob affirme qu’« il n’est pas question de faire d’alliance avec le Rassemblement national, pas plus qu’avec la France insoumise ». « On a toujours rejeté les extrêmes » et « je reste sans ambiguïté là-dessus » souligne M. Jacob.

[Document source] Martine Vassal : « Que ce triste sire de Stéphane Ravier fasse un pacte avec lui-même !»

JAMAIS il n’y aura d’alliance avec le Front National, JAMAIS !



Les déclarations de Stéphane Ravier sur la possibilité d’un “pacte marseillais” sont une nouvelle illustration de l’état d’esprit et de l’indécence de cet élu d’extrême-droite, qui flirte toujours entre irresponsabilité et provocation.



Mais comme à son habitude, grande bouche – petits bras, Stéphane Ravier n’en finit pas de sombrer dans le ridicule.



Monsieur Ravier sait pourtant que les valeurs de la droite républicaine et du centre ne sont pas compatibles avec les siennes et celles de son parti qui ne savent qu’incarner la haine et l’exclusion.



Rien ni personne ne saurait jamais ouvrir la voie à un rapprochement de mes amis politiques avec le Front National.



C’est une ligne rouge infranchissable : JAMAIS il n’y aura d’alliance avec le Front National, JAMAIS!



Voilà plus d’un an que j’appelle au rassemblement pour Marseille et les Marseillais. Voilà plus d’un an que je prône le rassemblement de tous les républicains et de tous ceux qui aiment Marseille.



Notre combat pour Marseille s’est toujours inscrit contre les extrêmes, de gauche comme de droite.



Ce sont nos listes qui ont arraché les 13e et 14e arrondissements à l’idéologie du Front National et j’en suis particulièrement fière.



Tant que je serai en responsabilité, il n’y aura jamais le moindre accord, jamais la moindre discussion, jamais la moindre compromission avec l’extrême droite.



Si certains sont prêts à tout et à toutes les combines pour l’emporter, jamais aucune discussion n’aura lieu avec cet extrémiste qu’est Stéphane Ravier et dont le fonds de commerce est d’exacerber la haine.



Jamais la droite républicaine, au risque de signer son arrêt de mort, ne devra faire d’autre choix que de combattre l’extrême droite qui rejette l’autre et remue les vieilles haines, l’extrême droite qui dénonce les problèmes mais n’apporte jamais aucun remède.



Au-delà des fausses informations qui ont pu être distillées et agitées par certains qui souhaitent conduire Marseille à sa perte par de tristes calculs politiques, par rancoeur et par vengeance personnelle, j’appelle tout le monde à la mesure et à la responsabilité.



Avec l’ensemble des conseillers municipaux « Une volonté pour Marseille », nous soutiendrons sans réserve la candidature de Guy Teissier samedi à l’occasion de l’élection du Maire de Marseille.



Jamais, il n’y aura la moindre alliance avec le Front National que nous combattons. Et si ses voix de ses représentants venaient un jour à se porter sur l’un de nos candidats, je demanderai à ce qu’il démissionne immédiatement et n’accepte pas de se maintenir avec ces voix de la honte.



Nos valeurs ne sont pas négociables et nous ne transigerons jamais avec le Front National.



Que ce triste sire de Stéphane Ravier fasse un pacte avec lui-même!



– Déclaration publiée sur la page Facebook de Martine Vassal jeudi 2 juillet )