Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Le Climate Fund for Nature avait été annoncé lors la COP15 en décembre 2022. Il a pour objectif de mobiliser des capitaux d’entreprises des secteurs de la mode, du luxe et de la beauté engagées dans une transition bas carbone et positive pour la nature. Il soutiendra « des projets de haute qualité dédiés à la protection…