À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, mercredi 8 mars, et de la semaine du nucléaire, le réseau national Women in nuclear (Win France) a organisé, en partenariat avec Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, une table-ronde pour mettre l’accent sur l’importance de la féminisation des métiers du nucléaire. En effet, la filière reste aujourd’hui majoritaire masculine.

Créée en 1993, l’association est très active sur la cause de la féminisation de la filière nucléaire. Elle dispose de plusieurs relais en région, notamment en Provence-Alpes-Côte d’azur, plus précisément à Marseille. Au fil des années, le réseau s’est agrandi : Win France est membre fondateur de Win Europe, et rejoint le réseau mondial Win Global, qui regroupe 140 pays.



L’association travaille avec d’autres organismes liés au nucléaire tels que le Gifen – le syndicat professionnel de l’industrie nucléaire française – et l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Win France sera également présente sur de nombreux événements d’ampleur comme la Cop28 de Dubaï, fin 2023. Une conférence Win Global dédiée au sujet sera en outre organisée en novembre prochain en Egypte, à Assouan.

La mixité dans le nucléaire, une source d’innovation

Pourquoi vouloir féminiser la filière nucléaire ? « La mixité et la diversité sont des facteurs essentiels pour l’innovation. Aujourd’hui, la demande de recrutement dans les métiers du nucléaire est massive, mais nous manquons cruellement de ressources pour y répondre. Les gens ne se rendent pas compte de la variété de métiers qui existent dans le nucléaire. La médecine l’utilisent par exemple, énormément, pour les radiographies, les scanners, ou le traitement des cancers par radiothérapie », explique à Gomet’ Patricia Schindler, ingénieure métallurgique au sein du CEA de Cadarache, aujourd’hui vice-présidente de Win France et présidente de Win Paca.

Filière nucléaire française : 24% de femmes

En France, la filière représente environ 220 000 emplois … dont seulement 24% de femmes, selon Win France, qui reprend les données publiées en 2021 par la société française d’énergie nucléaire (Sfen). Toujours selon Win France, la filière nucléaire devrait générer 10 à 15 000 emplois d’ici 2030, à l’aune du plan de développement de mini-centrales nucléaires SMR (Small modular reactor), annoncé par Emmanuel Macron. Au niveau local, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, les entreprises, donneurs d’ordre ou sous-traitants à la recherche de collaborateurs ne manquent pas : EDF, Orano, le CEA de Cadarache, ou encore GDES France.

C’est pourquoi le réseau Win, et notamment son antenne provençale, poursuivent leurs actions de sensibilisation dès le plus jeunes âge, en intervenant notamment dans les collèges et les lycées, pour mettre la lumière sur des métiers parfois méconnus. L’association remet, en outre, chaque année, en partenariat avec EDF, un prix Fem’energia, ouvert à toutes les femmes, y compris lycéennes et étudiantes. De quoi mettre en avant les femmes qui ont sauté le pas d’intégrer cette industrie encore majoritairement masculine.

