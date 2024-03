Pas très loin de la Camargue, en Provence, la coopérative Les Aromates de Provence et ses producteurs fêtent cette fin de semaine un double anniversaire : les 20 ans du Label Rouge Herbes de Provence et les cinq ans du Thym de Provence IGP. À cette occasion, Les Aromates de Provence inaugurent également vendredi 15 mars les nouvelles installations de transformation de la coopérative à Trets. La coopérative agricole Les Aromates de Provence, spécialisée dans la production d’herbes aromatiques traditionnelles de Provence, est constituée d’une quarantaine d’agriculteurs de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et de la Drôme Provençale (région Auvergne-Rhône-Alpes), tous engagés dans les productions labellisées Herbes de Provence Label Rouge et/ou IGP Thym de Provence.

Les Herbes de Provence Label Rouge sont nées en 2003 à l’initiative de l’AIHP, Association interprofessionnelle des herbes de Provence, « pour faire face aux importations de masse et à la variabilité des prix et de la qualité » La recette des Herbes de Provence est fixée par cahier des charges et compte 19% de thym, 27% d’origan, 27% de sarriette et 27% de romarin.

Crédit : Les Aromates de Provence.

Depuis sa création, la production Label Rouge annonce avoir quadruplé, passant de 10 tonnes en 2004 à 40 tonnes en 2023. Le Thym de Provence, fleuron des plantes aromatiques de la région, a été reconnu Indication Géographique Protégée (IGP) en février 2018, après plus de dix ans de travail. Ce signe de qualité garantit l’origine de la production et valorise à la fois les caractéristiques aromatiques du Thym de Provence, riche en polyphénols, et sa spécificité géographique.

En 2023, les Aromates de Provence revendiquent la commercialisation plus de 22 tonnes de feuilles mondées, 12 tonnes de branches séchées et 100 tonnes de branches fraîches.

