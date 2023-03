Unitel Group, spécialisé dans les services et conseils pour la transformation numérique des entreprises, poursuit sa stratégie d’investissement territoriale avec une nouvelle acquisition. La holding marseillaise, créée en 2014 par l’homme d’affaires Kévin Polizzi, a annoncé lundi 13 mars le rachat de 20% des parts de la société Devisubox, installée à Marseille.



Cette entreprise fondée en 2007 par Ivan Lorne et Vincent Pillet se présente comme le leader européen dans le suivi de chantier en temps réel, et la réalisation de film “timelapse”. Son nouvel actionnaire Unitel souhaite notamment développer les usages liés à la 5G et à l’intelligence artificielle à destination des secteurs de la construction et de l’industrie.



« Ce nouvel investissement s’inscrit dans la suite logique de la stratégie de développement 5G d’Unitel Group qui s’articule autour de la montée en puissance d’expertises et d’infrastructures complémentaires pour accompagner la transformation numérique des entreprises », commente le président d’Unitel, Kévin Polizzi, dans un communiqué.

Depuis sa création, Unitel Group a pris 103 participations dans différentes entreprises, dont 35 dans la région Sud.

Devisubox, une société accélérée par Rising Sud (crédit : Devisubox)

Devisubox veut grandir à l’international

Avec ce rapprochement, Devisubox va bénéficier de nouvelles ressources pour accélérer sa stratégie de croissance en Europe, et faire évoluer son offre et sa gamme de services. « Nous allons lancer une nouvelle étape de notre plan stratégique, indique Ivan Lorne, de 10 000 chantiers couverts actuellement, nous visons les 30 000 ces prochains 24 mois ».

Liens utiles :



> Kevin Polizzi réinvestit dans les technologies avec le lancement d’Unitel Cloud Services

> Kevin Polizzi (Unitel) en passe de reprendre le campus thecamp (Aix)

> Fablab, metaverse, IA … Kevin Polizzi esquisse le visage du nouveau thecamp