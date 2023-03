Le logisticien marseillais, Cogepart (3000 collaborateurs – CA : 180 millions d’euros), spécialiste de la livraison du dernier kilomètre créé en 1986, vient de racheter 60% des parts de la start-up parisienne Rythme. Fondée en 2021 par Rodolphe Bloch-Lainé, elle proposera dans les prochains mois, via son application mobile, un service de réapprovisionnement automatique des biens de consommation courante à destination des foyers comme les produits d’entretien, d’hygiène et l’épicerie. Rythme référence dans son catalogue plus de 70 000 produits.

Cyclologistique : Cogepart (Marseille) prend une position majoritaire dans Vlove

Les utilisateurs de Rythme bénéficieront ainsi d’un réseau de 5000 livreurs, et d’une flotte de véhicules décarbonés. Les deux parties souhaitent développer l’optimisation et la mutualisation des flux, dans un contexte d’explosion du e-commerce. « La livraison à domicile de demain doit être mutualisée et planifiée », plaide Jérôme Dor, président de Cogepart, dans un communiqué publié le 9 mars. Les deux sociétés promettent conjointement une réduction de l’empreinte carbone, et une réduction de l’engorgement des centre villes par des véhicules de livraison.

Rythme dispose d’un catalogue de plus de 70 000 produits référencés

« Avec Cogepart, nous partageons la même vision de l’innovation et de ce que sera la livraison de demain. Rejoindre le groupe Cogepart est une formidable opportunité pour nous permettre de poursuivre cette ambition que nous avons de faciliter la vie de nos clients au quotidien en leurs proposant des expériences d’achats toujours plus fluides et performantes ! », déclare Rodolphe Bloch-Lainé.

