My Explore Bag, une application qui permet de participer à un jeu de pistes entre Martigues, Istres, Salon-de-Provence et Miramas-le-Vieux, a été présentée par l’Office de tourisme et de loisirs de Martigues lors d’une conférence de presse le 27 mai. L’activité familiale du jeu de piste est un service que propose déjà l’Office de tourisme, mais nouveauté pour la saison estivale 2024 : les joueurs sont invités à se laisser guider par les indications d’une application développée par deux Niçois, Adrien Salaun et Emmanuel Chichignoud, My explore bag.

Plusieurs villes françaises, dont Martigues, participent à ce jeu et chaque ville propose son propre itinéraire dans le cadre de cette grande quête. À Martigues, il s’agit de l’Odyssée en Provence qui regroupe des indices, des énigmes et des chemins à prendre dans quatre villes – Istres, Miramas-le-Vieux et Salon-de-Provence. L’objectif est d’inciter les touristes et les Martégales à découvrir des territoires voisins à travers une alternative ludique aux visites guidées traditionnelles. Cette approche vise également à permettre aux habitants locaux de découvrir leur ville de manière différente. Le jeu invite les participants à traverser la ville en passant par des points historiques précis, tels que le Miroir aux Oiseaux et la Pointe Saint-Criste, où ils peuvent en apprendre davantage sur le lieu et son histoire.

Le jeu de piste My explore bag. Crédit photo : Istres-tourisme.com

L’inscription est tarifée à 20 euros par QR code incluant un sac à dos contenant des outils pour guider les “explorateurs” et résoudre les énigmes. Ce sac comprend un livret de quête qui immerge les joueurs dans l’atmosphère de l’Odyssée en Provence, accompagné de plans, de vieilles photographies, d’une boussole et d’autres ressources pratiques.

Un nouvel espace d’information pour la saison estivales 2024

L’Office de tourisme et des loisirs de Martigues rappelle qu’elle a inauguré ses nouveaux locaux situés dans le quartier de l’Île depuis le 6 avril dernier et que Martigues Côte Bleue a ouvert un bureau d’information touristique supplémentaire. Cet espace de rencontre vise à accueillir et à orienter les visiteurs pour la découverte du patrimoine de Martigues. De plus, il sera possible entre le 9 juillet et jusqu’au 29 août de visiter le Camping Paradis, lieu du tournage des films éponymes. L’Office de tourisme propose également des marches nordiques à la plage du Verdon, des apéros sunset au Parc Marin, ou encore des escalades dans les calanques.