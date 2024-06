Share on Facebook

La signature des conventions d’objectifs avec les lauréats des appels à projets « Transitions » et « Mobilités » lancés par la CCI métropolitaine Aix-Marseille Provence s’est déroulée jeudi 30 au Palais de la Bourse à Marseille.

Face aux grands défis de notre temps et afin d’accompagner au mieux les entreprises du territoire pour répondre aux enjeux de demain, la CCI métropolitaine Aix-Marseille- Provence a lancé en septembre 2023 deux appels à projets sur les thématiques des « Transitions » et des « Mobilités » dotés chacun d’une enveloppe totale de 70 000 euros.

Au terme de la consultation le 30 décembre dernier, neuf projets ont été retenus par deux jurys. Toutes les entreprises lauréates sont implantées sur le territoire Aix-Marseille-Provence. Les lauréats de l’appel à projets « Transitions » sont Carbon Blue, Make It, AB Antiquo et Espigas. Les lauréats de l’appel à projets « Mobilités » sont Tout en vélo Aix-en-Provence, Tout en vélo Marseille, Mobilidées, Marséa Nord Développement et Les Boites à Vélo Provence Alpes Côte d’Azur. Reportage.