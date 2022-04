Et une de plus. Après le rachat de la branche « Commerce & Lifecycle Services » d’Ingram Micro (Californie) en décembre, et de Colis Privée (Aix) en février, l’armateur marseillais CMA CGM s’offre une nouvelle emplette. La compagnie maritime dirigée par Rodolphe Saadé annonce ce vendredi 8 avril qu’elle vient d’acquérir « près de 100% » du capital de la société francilienne Gefco. Spécialisée dans le transport et l’acheminement de véhicules automobiles depuis 70 ans, Gefco est l’ancienne propriété du groupe Stellantis (ex-PSA)… et de la société russe des chemins de fer (RZD), qui possédait jusqu’alors 75% des parts de l’entreprise – un total cédé par PSA en 2012 pour 800 millions d’euros. Le directoire de Gefco a préféré changer d’actionnaire majoritaire, RZD étant en proie aux sanctions européennes en réponse à l’invasion russe.

Gefco (Groupages express de Franche-Comté) a réalisé un chiffre d’affaires de 4.75 milliards en 2019, contre 3.8 milliards en 2020, soit une baisse de 19,7%. Le transporteur français, qui s’appuie sur un réseau de 47 pays et 11 500 collaborateurs – dont 2500 en France – était toutefois sur une pente ascendante (4.2 milliards de CA en 2021) avant d’être racheté par CMA CGM.

CMA CGM : de nouveaux actifs pour la filiale Ceva Logistics

Au vue du contexte géopolitique internationale, la Commission européenne a autorisé CMA CGM, via une dérogation, à acquérir Gefco immédiatement. L’approbation définitive interviendra, selon la compagnie maritime, « dans les mois à venir ». Ce rachat devrait permettre à Ceva Logistics, filiale de CMA CGM rachetée en 2019, de « renforcer son offre de logistique contractuelle, notamment en France et en Europe », et d’aborder de nouveaux marchés. D’après Rodolphe Saadé, « l’acquisition de Gefco, et son intégration à terme au sein de Ceva Logistics, permettra ainsi de créer le leader mondial de la logistique pour le secteur automobile ». Pour rappel, le patron de CMA CGM vise le top 4 mondial de la logistique contractuelle avec la filiale Ceva.

Inauguration du siège mondial de CEVA Logistics à Marseille par le Premier Ministre Edouard Philippe (Crédit Provence Promotion)

