[Festival] Marsatac fait bouger le Parc Borély !

Annulé l’an passé, le festival Marsatac revient de plus belle cette année ! Pour cette édition 2021, il déménage au Parc Borély du 20 au 22 août pour trois jours de pur son, entre électro et hip-hop, figures émergentes et têtes d’affiche. Sébastien Letellier, L’Impératrice ou encore Moïse Turizer feront trembler les murs du château dès ce soir vendredi 20 août. A noter le gros moment attendu dimanche soir avec le Marseillais Soso Maness suivi de PLK… On a hâte d’y être !

Marsatac 2021, une édition « capsule » sur les pelouses du parc Borély

Festival Marsatac

Parc Borély, 13008 Marseille

Programmation et billetterie

Pass sanitaire obligatoire



[Exposition] L’artiste Zevs dénonce les pollueurs au Mamo

Au dernier étage de la Cité Radieuse, l’artiste engagé Zevs utilise ses toiles pour dénoncer les entreprises les plus polluantes de ces dernières décennies.

Une exposition pour régaler les yeux mais aussi sensibiliser à l’influence néfaste de la société de consommation sur l’environnement (lire notre article sur l’exposition). (Crédit photo : DV / Gomet’)

Oïkos Logos, de Zevs, jusqu’au 19 septembre 2021

Entrée gratuite – Du mercredi au samedi, de 11h à 18h

Mamo, centre d’art de la Cité radieuse – 280, bd Michelet – Marseille 8e

[Insolite] Immersion sauvage aux Terrasses du Port

Voir des ours et des lions en pleine ville ? C’est possible, avec la nouvelle expérience immersive proposée par le Parc Phoenix de Nice, ainsi qu’aux Terrasses du Port à Marseille. Grâce à des casques de réalité virtuelle, les visiteurs seront transportés dans la toute première réserve naturelle dématérialisée. L’objectif est avant tout de sensibiliser et éduquer les jeunes générations à la nature.

Wild Immersion

Parc Phoenix de Nice, 405 Promenade des Anglais, jusqu’au 28 novembre

Cabanons d’été des Terrasses du Port à Marseille, 9 place de la Joliette, jusqu’au 31 août

Informations et inscriptions au 0681763659 ou à charlotte@lesbonnesondes.biz

[Bonne adresse] Mory Sacko investit les cuisines du Cercle des Nageurs de Marseille

Le célèbre chef étoilé Mory Sacko, dévoilé lors de la onzième saison de Top Chef, prend ses quartiers d’été dans la cité phocéenne, où il restera jusqu’au 10 octobre.

Au bord de la piscine du Cercle des Nageurs de Marseille, il revisite la street-food dans son restaurant éphémère Edo. Grillades, fritures, aux influences asiatiques et africaines… De quoi se régaler avant d’aller piquer une tête ! (Crédit photo : DR)

Edo par Mory Sacko

Cercle des Nageurs, boulevard Charles Livon, 13007 Marseille

Réservations

[Balade] Déambuler au marché de l’Isle-sur-la-Sorgue

Incontournable, le marché de l’Isle-sur-la-Sorgue est le plus ancien et le plus animé de Provence (XIIe siècle).

Tous les jeudis et dimanche, de 6h à 14h, les stands de producteurs locaux se déploient place de la Liberté, place Ferdinand Buisson, rue Carnot, rue de la République, place Rose Goudard et sur les quais sud de la ville. L’occasion de découvrir cette petite Venise du Sud ! (Crédit photo : Ville d’Isle-sur-la-Sorgue)

Marché de l’Isle-sur-la-Sorgue

Les jeudis et dimanches de 6h à 14h