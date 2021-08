Adieu aux passerelles situées boulevard Rabatau à Marseille. C’est en effet à partir de ce vendredi 20 août 2021 que doit débuter leur destruction. Dans la perspective des travaux pour l’extension sud en direction de la Gaye de la ligne 3 du tramway, les ouvrages, mis en service au tournant des années 60-70 du siècle dernier, seront détruites à compter du 20 août prochain. Les 400 tonnes d’acier qui les composent seront acheminées dans un centre de tri à Marignane.

Les conditions de circulation lors du démantèlement des passerelles Rabatau prévu du 20 au 23 août prochain (crédit : Métropole Aix-Marseille Provence)

A ce titre, le Conseil de territoire Marseille Provence, à l’initiative de ce chantier, prévient que l’accès à la place général Ferrié sera interdit à la circulation (sauf piétons et véhicules de secours) du 20 août à 22h au 23 août à 6h. Il sera donc impossible d’y accéder en voiture que ce soit par le boulevard Rabatau, le boulevard Schloesing, ou même l’avenue Jules Cantini. Après le 23 août, les travaux se poursuivront sous circulation.

Dans le même temps, les travaux boulevard de Schloesing se poursuivent. Ils avaient été dénoncé notamment par la municipalité (voir notre article). Mais la Métropole défend son projet qui vise à libérer de la place pour le tramway mais aussi « apaiser le secteur et fluidifier la circulation en faisant passer par voie souterraine la circulation » et « améliorer la qualité de vie des riverains le long des boulevards et sur la place Général Ferrié en diminuant les nuisances sonores actuellement très importantes et en facilitant l’utilisation de mobilités douces. » (voir ci-dessous les images du projet réalisées par le cabinet d’architectes Tangram).



Mais concernant ces mobilités douces justement, le cabinet d’architectes Stoa, en charge du projet dans ce secteur, n’a pas su préciser à Gomet’ les infrastructures prévues pour les vélos.

Les travaux du boulevard Schloesing devraient durer jusqu’à décembre, selon le calendrier annoncé par la Métropole. Etape suivant : la phase deux d’extension du tramway, qui débutera à partir de 2022, qui vise à prolonger le tramway jusqu’au lycée Saint-Exupéry et la station de la Castellane au nord, et jusqu’au quartier de la Rouvière au sud.

En images : le projet d’extension du tramway dans le secteur Rabatau / Schloesing

Crédit : Tangram

Liens utiles :



> Bretelle Schloesing : Le Printemps marseillais – EELV dénonce une « aberration »

> Tramway des Catalans : la mairie de Marseille prône une autre voie à la Métropole

> Extension du tramway Nord-Sud : la Métropole lance l’enquête publique

> L’actualité des mobilités à retrouver dans notre rubrique transports