[Bien-être] Une grande journée bien-être à Coco Velten

Samedi 5 mars, le tiers-lieu Coco Velten organise sa grande journée « Chaleur humaine » dédiée au bien-être. Au programme : des ateliers beauté et détente (hammam, tresses, nail art, henné, maquillage), des ateliers artistiques avec sessions musicales et dansantes, un atelier couture, un autre de peinture… et un escape game de 14h à 16h. Cerise sur le gâteau : Warda, une maman du quartier, concoctera une Chorba, soupe traditionnelle nord-africaine pour la maudique somme de 3€ le bol.

Coco Velten

16 Rue Bernard du Bois, 13001

Entrée libre et gratuite

[Formation] Journées portes ouvertes aux Beaux-Arts de Marseille

L’école des Beaux-Arts de Marseille (INSEAMM) ouvre ses portes aux intéressés samedi 5 mars de 9h à 18h. Une journée orchestrée au rythme de plusieurs concerts et DJ sets : des visites guidées seront organisées avec l’équipe pédagogique, une exposition de workshops et de cartes blanches accrochées et une émission sera tournée en direct de l’école de 10h à 12h et de 14h à 16h sur Radio Grenouille (88.8 FM).

Les Beaux-Arts de Marseille

184, avenue de Luminy, CS 70912 — 13 288 Marseille cedex 9

[Cinéma] Les femmes à l’honneur au cinéma Les Lumières à Vitrolles

En amont de la journée internationale de la femme le 8 mars, le cinéma Les Lumières à Vitrolles propose un ciné-rencontre autour de la danse. La compagnie Ellipse présentera son nouveau projet « Mademoiselle » tourné dans le Stadium, un cube sombre de l’architecte Rudy Ricciotti, construit en 1994 et abandonné en 2000. Entre le 4 mars et le 6 mars, voici les films qui seront projetés :



Mon nom est clitoris, documentaire de Daphné Leblond et Lisa Billuart Monet

Hedy Lamarr : from extase to wifi d’Alexandra Dean

La vieille dame indigne de René Alliot

Delphine et Carole, insoumuses de Callisto McNulty

The Souvenir Part I et Part II de Joanna Hogg

Rose d’Aurélie Saada, Bad Luck Banging or Loony Porn de Radu Jude

Vaillante de Laurent Zeitoun et Theodore Ty (dessin animé)

Cinéma Les Lumières

Du 4 au 6 mars

[Exposition] Marcel Pagnol au château de la Buzine

L’exposition « Pagnol raconte Pagnol » a ouvert ses portes ce mardi 1er mars au château de la Buzine, mieux connu sous le nom du « château de ma mère », titre emblématique du roman de Marcel Pagnol. Plongez dans l’univers cinématographique du réalisateur-écrivain-poète, avec des reconstitutions de scènes de tournage, des meubles et des décors familier… Toutes les pièces seront ensuite déplacées dans un musée consacré à l’œuvre de Pagnol « qui devrait s’installer à Allauch » selon le site du château de la Buzine.

Affiche de l’exposition (Crédit : DR)

Château de la Buzine

56 traverse de la Buzine, Marseille (11e)

Visites tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h

[La Bonne adresse] Un brunch au Mariposas dimanche

Au cœur du cours Julien, le Mariposas a poussé. Ce restaurant végan, récemment rénové, cuisine des légumes et céréales bio toute la semaine. Le dimanche, la cheffe organise un brunch avec options sans gluten… qui est délicieux ! Le restaurant a signé la charte « OceanFriendly » pour réduire les emballages, notamment plastiques et accepte « Le Roue » monnaie locale, pour favoriser l’économie locale et les circuits courts.

Courge, salade (Crédit : Mariposas/Gomet’)

Mariposas

102 Cours Julien Marseille (6e)

