Le Département des Bouches-du-Rhône a accueilli moins de nouvelles entreprises en 2020. Après quatre années de croissance consécutives, l’agence de développement économique Provence Promotion dévoile le 26 février un bilan en baisse avec 65 nouvelles implantations contre 80 l’année précédente. Cela représente un potentiel de 1300 créations d’emploi direct contre 1935 en 2019.

Cette diminution reste à relativiser au regard de la crise sans précédent du Covid-19. L’agence souligne d’ailleurs la résilience du territoire dans ce contexte difficile : « La crise du coronavirus et ses conséquences n’ont pas interrompu le flux des entreprises arrivantes séduites par les atouts d’Aix-Marseille-Provence », assure-t-elle dans son communiqué.

Investissements étrangers : les Américains attirés par la Provence

Sur la totalité des nouveaux arrivants, les Français restent majoritaires mais les limitations de circulations imposées par l’épidémie n’ont pas freiné les investissements étrangers. Ils représentent 45% des implantations sur le territoire, un chiffre équivalent aux résultats de 2019. L’an dernier, le principal pays pourvoyeur de projets est les Etats-Unis avec une entreprise sur cinq alors que ce dernier ne pesait que 4% sur l’exercice précédent. L’Italie arrive en deuxième position avec 14%, non loin de l’Allemagne avec 10%.

Les sociétés asiatiques sont également de plus en plus séduites par la Provence. Parmi les nouvelles implantations en 2020, Provence Promotion cite notamment le groupe chinois Tianjin Tianlong qui a racheté l’usine d’emballages alimentaires Delta Pack à Tarascon, ou encore le géant électrique coréen Kepco qui a choisi le Technopôle de l’Arbois à Aix-en-Provence pour installer sa filiale européenne.

Provence Promotion : un réseau de correspondants étrangers

Pour l’année en cours, Provence Promotion espère égaler son score de 2020 malgré la crise sanitaire qui se prolonge. Toujours très axée vers l’international, l’agence met en place un réseau de correspondants étrangers pour compenser les limitations de déplacements. Des personnes sont d’ores et déjà opérationnels aux Etats-Unis et au Royaume-Uni et des discussions sont en cours pour des correspondants en Asie (Chine, Japon et Corée). « En 2021, Provence Promotion a l’ambition d’identifier 500 entreprises correspondant à nos six écosystèmes industriels et écologiques et de nouer des relations avec au moins 50 d’entre elles. C’est le rôle des partenaires que nous avons choisis sur place », explique Bernard Deflesselles, le président de Provence Promotion.

