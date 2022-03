Alors que Martine Vassal annonçait hier sur BFMTV ne parrainer aucun candidat pour l’élection présidentielle, la présidente de la Métropole et du Département vient de dévoiler son soutien au président sortant Emmanuel Macron, en pleine séance du conseil municipal, dans la foulée des hommages à l’Ukraine. Elle explique sa décision par le contexte international : « On ne change pas de capitaine en pleine tempête », a-t-elle ainsi estimé. Elle évoque également les aides importantes apportées par l’Etat dans le cadre de Marseille en grand (voir notre article), qui ont penché dans la balance. Il s’agit bien d’un soutien et non pas d’un parrainage : « Ni Valérie Pécresse ni Emmanuel Macron n’avaient besoin de mon parrainage », juge Martine Vassal, interrogée par Gomet’.

« Je quitte toutes mes fonctions au sein de LR » – Martine Vassal

Ce soutien implique pour Martine Vassal l’abandon de ses fonctions au sein du parti Les Républicains, y compris son poste de secrétaire départementale de la fédération Les Républicains des Bouches-du-Rhône. « J’ai écrit à Christian Jacob (le président du parti au niveau national, ndlr), pour lui signifier que je quitte toutes mes fonctions au sein des Républicains. J’espère que Valérie (Pécresse, candidate issue de la primaire républicaine, ndlr) me pardonnera et restera mon amie. Mais je suis présidente de deux institutions et il y a un temps pour l’amitié et un pour la politique », explique Martine Vassal. La présidente du Département affirme toutefois rester adhérente à LR : « Je soutiens un homme, pas un parti ».

Division chez les LR face à ce nouveau départ

Il s’agit d’un nouveau coup dur pour le parti historique, après le départ en novembre dernier du président de la fédération locale Renaud Muselier, ou encore celui de Lionel Royer Perreaut (co-listier de Martine Vassal au Département), qui ont également accordé leur soutien à Emmanuel Macron.

Ce dernier a réagi sur Twitter : « L’unité nationale conduit les hommes et les femmes responsables à soutenir la candidature d’Emmanuel Macron. Je salue la décision attendue de Martine Vassal de faire partie de ces élus de droite, qui comme moi depuis plusieurs semaines , ont fait ce choix pour une France forte ».

L’unité nationale conduit les hommes et les femmes responsables à soutenir la candidature @EmmanuelMacron . Je salue la décision attendue de Martine Vassal de faire partie de ces élus de droite, qui comme moi depuis plusieurs semaines , ont fait ce choix pour une France forte . — Lionel Royer-Perreaut (@RoyerPerreaut) March 4, 2022

D’autres ne sont pas du même avis : Ludovic Perney, secrétaire général adjoint chez LR et élu du 6/8, évoque ainsi « une trahison » et « un coup de poignard dans le dos ». Le président du Parc des Calanques et vice-président métropolitain LR Didier Réault a, pour sa part, réaffirmé son soutien à Valérie Pécresse.

Quelle trahison. Un coup de poignard dans le dos de @VPecresse. @MartineVassal imposait, il y a encore 1 mois, à la Commission d’Investiture @LesRepublicains (sans vote) ses candidats aux législatives à Marseille.. alors qu’elle négociait déjà dans notre dos ! pic.twitter.com/Nqj2CcVGbY — Ludovic Perney (@LudovicPerney) March 4, 2022

Unité nationale, oui évidemment, pour soutenir #Ukraine et les solutions de #paix #Europe . Mais pas d’alignement sur la politique nationale de @EmmanuelMacron . @lesRepublicains doivent faire preuve de résistance et soutenir @vpecresse dans son combat #NouvelleFrance. J’en suis! pic.twitter.com/iXjE667N1s — Didier Réault 🎖 (@DidierReault) March 4, 2022

