La rupture entre Renaud Muselier et son ancien parti Les Républicains, qu’il a quitté en novembre 2021, est désormais consommée. Depuis quelques mois, les signes de rapprochement de Renaud Muselier vers le président sortant étaient déjà clairs, à l’instar de la tribune publiée le 13 février dernier dans L’Opinion par le président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur.

Et ce dimanche 27 février, dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, l’ancien secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères de Jacques Chirac, déclare sa flamme au président sortant. Une déclaration de soutien qui intervient alors même qu’Emmanuel Macron ne s’est toujours pas porté officiellement candidat à sa propre succession. A noter que dans le même numéro du journal, Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l’Intérieur et de la Défense de François Mitterrand, apporte également son soutien président sortant.

Dans l’entretien accordé à nos confrères, l’ex-député européen, explique les raisons qui l’éloignent un peu plus de la famille politique qu’il a fréquentée durant 35 ans. Outre le bon bilan d’Emmanuel Macron, « Qui, dans cette campagne, a la prétention de dire qu’il aurait eu de meilleurs résultats ? » interroge-t-il, c’est surtout l’évolution de son ancien parti qui motive son choix. Il dénonce à nouveau sans ambiguïtés la dérive droitière de LR.

Parler de « grand remplacement » ou de « Français de papier » ne correspond en rien aux valeurs de la droite française Renaud Muselier

« La droitisation à outrance est une faute politique : ça ne marche pas, parce que ça rétrécit le corps électoral. D’élection en élection, notamment aux européennes, nous avons pu le constater. C’est aussi une faute morale. Parler de « grand remplacement » ou de « Français de papier » ne correspond en rien aux valeurs de la droite française à laquelle je veux rester fidèle : celle de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy » déclare Renaud Muselier qui se définit toujours comme un homme de droite : « c’est ma colonne vertébrale, et je sais additionner les forces. Je suis libre et je garderai mon indépendance politique. »

Renaud Muselier lors de son élection vendredi 2 juillet à l’hôtel de Région (Crédit JYD)

Le soutien de Renaud Muselier à Emmanuel Macron est assorti de commentaires très durs à l’égard de la candidate Les Républicains, Valérie Pécresse. « Aujourd’hui, Valérie Pécresse critique tout. Ce n’est ni juste, ni responsable. (…) Valérie Pécresse est comme Anne Hidalgo : dans le déni de sa situation politique. Sa candidature va entériner la mort des Républicains. » Au passage Renaud Muselier enfonce un peu plus le clou à l’égard de son ancien parti. « Mes amis à l’intérieur de la maison LR ont été contaminés par des nuisibles qui préfèrent oublier mon parcours. »

Le 1er meeting d’Emmanuel Macron pourrait se tenir samedi 5 mars à Marseille. Une occasion idéale de sceller en image la nouvelle alliance avec le président de la Région Sud et figure de la droite gaulliste et sociale.

