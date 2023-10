L’Udaf des Bouches-du-Rhône, Union départementales des associations familiales organise, le 14 novembre prochain, un colloque sur le thème de la mobilité rurale et ses innovations à Orgon, en partenariat avec l’Association familles rurales, les élus locaux et les fédérations rurales adhérentes à l’Udaf 13.

Ce colloque se donne pour but de renforcer le lien social, local et citoyen indispensable à la valorisation de nos territoires. Il permettra donc la mise en relation des acteurs associatifs et institutionnels œuvrant sur le territoire des Bouches-du-Rhône mais également de structures portant des initiatives innovantes. Ceci permettra in fine, de mettre en exergue les bonnes pratiques et les perspectives de développement commun pour les années à venir.

Ce colloque offrira la possibilité de présenter les travaux et actions en cours, de donner la parole aux associations, aux acteurs locaux, départementaux et régionaux. Mais aussi d’interagir avec le public et les bénéficiaires.

Accueilli par le maire d’Orgon, Serge Portal, le colloque donnera la parole aux acteurs de terrain: mission locale, Maison familiale rurale, CPME et Medef, Croix rouge, élus, etc.