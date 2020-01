Ludovic Perney, actuel conseiller régional LR de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, sera peut-être le benjamin national des têtes de liste aux prochaines élections municipales. Lancé à l’assaut des 6e et 8e arrondissements par le candidat DVD Bruno Gilles – qu’il a pris le parti de rejoindre, il se frottera du haut de ses de 25 ans à Martine Vassal, l’autre candidate de droite dans cette campagne, et à Yvon Berland, le candidat soutenu par LREM.

Mais il serait très réducteur de réduire Ludovic Perney à son âge, tant son apprentissage de la vie politique a été rapide au sein de l’hémicycle régional. Pour Gomet’, celui qui – en-dehors de la politique – est élève-avocat revient sur les principaux enjeux qu’il projette sur son entrée en campagne.

A deux mois du premier tour des élections municipales, qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre la campagne de Bruno Gilles ?

Ludovic Perney : On va avoir une nouvelle équipe, avec un renouvellement des idées, un renouvellement des méthodes, parce qu’aujourd’hui ce qui compte c’est d’agir pour le bien-être des 6e et 8e arrondissements. Je pense qu’il faut refonder en profondeur pour remettre les Marseillais au cœur du débat public. C’est pour cela que j’ai décidé de rejoindre Bruno Gilles et d’être candidat dans le quatrième secteur, car aujourd’hui il faut faire bouger les choses et agir.