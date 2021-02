Share on Facebook

Le maire de Marseille Benoît Payan annonce mercredi 17 février un moratoire sur le patrimoine de la Ville : « On arrête les ventes de nos immeubles et on regarde ce qui se passe ». Pour illustrer ses propos, il a tenu une conférence de presse devant le 17 place de Lenche, aux abords du Panier. Il avait…