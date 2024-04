Le 17 avril au matin, Hervé Bourdon, consultant, formateur et intervenant dans de grandes écoles de commerce, a entamé un long parcours d’environ 4000 kilomètres. Son objectif ? Rejoindre l’extrémité de la Norvège, appelée Cap Nord, avec son vélo comme moyen de locomotion et cela malgré son handicap, avant le 20 juin au soir, pour assister au solstice d’été.

L’itinéraire du périple d’Hervé Bourdon : 4500 km en vélo en deux mois ! (Crédit https://valvertontheroad.fr/)

Hervé Bourdon se décrit comme un « paraplégique qui marche » depuis son accident de snowboard. « Je me suis toujours senti extrêmement libre à vélo » se confie-t-il dans les locaux de Gomet’ quelques jours avant de se mettre en selle. Durant son parcours, Hervé a prévu d’interviewer des acteurs et pratiquants d’handisport.

Hervé Bourdon , dans les locaux de Gomet’ quelques jours avant son grand départ (Crédit Gomet’)

« Un petit mois de préparation et j’y vais. Il y a des trucs, comme ça, faut les faire ! », s’exclame Hervé Bourdon, « amateur de randonnée en vélo depuis toujours ».

Profitant d’une pause professionnelle, entre deux missions, il souhaite « une expérience lente, humble, frugale, très décarbonée et inclusive : éliminer l’avion du périple, et la volonté de me faire inviter localement autant que possible. » L’aventure part d’un rêve : « Admirer le soleil de minuit. » Hervé Bourdon est un habitué des randonnées cyclistes. Il y a deux ans, il prenait le départ depuis Salon-de-Provence pour se rendre à Arcachon, sur la côte Atlantique. Le cycliste aventurier compte parcourir une centaine de kilomètres par jour, en moyenne, pour rallier le Cap Nord.

Cap Nord, Norvège (crédit photo : independantpeople.net)

« Partir pour mieux revenir »

« J’ai tout d’abord une aspiration personnelle, celle de faire une espèce de parenthèse, de profiter de ce temps qui m’est accordé. Je vais rouler ensuite pour une association qui fait des activités avec des personnes handicapées et qui va tourner des clips avec des athlètes handisports », souligne Hervé Bourdon.

Hervé Bourdon en selle sur son vélo au Vieux-port de Marseille (crédit photo : Bojkovski Antonin)

Hervé est spécialiste du commerce en ligne et fondateur de Shake Event, le congrès professionnel du commerce en ligne et de la distribution, il livre ses conseils pour démarrer son commerce sur internet. Gomet’ vous fera vivre son périple à travers un carnet de bord qui s’annonce exceptionnel.

Hervé Bourdon avant son départ mardi 16 avril chez Espigas sur le Vieux-Port (Crédit AB / Gomet’)

Un départ simulé a eu lieu mardi 16 mars à 18h30, la veille du départ, chez Espigas (3 cours Jean Ballard). Les créateurs de la marque d’espadrilles et de vêtements fabriqués localement, Olivier et Bérangère Perret, des amis, étaient présents. Tout comme de nombreux proches et personnalités à l’instar de François Crémieux (APHM), Hugues de Cibon (Métropole Aix-Marseille Provence), Paul Molga (Les Echos), Bruno de Foresta (Café Joyeux) ou encore Cindy Fabriccelli de l’association Travel photo.

Une assistance chaleureuse et bienveillante avant de se lancer dans la vallée du Rhône face au Mistral. Bonne route Hervé !

Lien utile :



Suivez le périple d’Hervé Bourdon dans notre dossier spécial

Le site personnel d’Hervé Bourdon dédié à son aventure : https://valvertontheroad.fr/