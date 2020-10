Vendredi 25 septembre, à l’occasion du lancement de trois nouvelles expositions au Fonds régional d’art contemporain (Frac) dans le cadre de la biennale européenne nomade Manifesta, son prédisent et conseiller régional à la culture, Richard Galy, a tenu à s’exprimer en cette rentrée particulière marquée par la crise sanitaire.

Richard Galy remercie la Région

Il a d’abord tenu à remercier, les artistes, les soutiens et les mécènes du Frac, en insistant surtout sur l’Etat et la Région. « Dans la période un peu difficile et particulière de ces derniers mois, la Région a montré sa présence forte en soutien des artistes », souligne Richard Galy. Il précise les mesures mises en place : « Non seulement en versant l’intégralité des subventions prévues et budgétées pour les artistes et en accélérant le versement. » Le conseiller régional cite également l’ajout d’un complément de cinq millions d’euros, « un fonds de soutien très important. Ça nous a permis d’éviter le pire », commente-t-il en saluant le directeur de la culture à la Région présent dans la salle, Christian Laget.

100 000 visiteurs : « Un développement conséquent«

Avec enthousiasme, il a ensuite présenté les nouvelles directives de l’Etat concernant le développement du fonds. Elles s’orientent autour de trois volets. Premièrement, le renforcement de la constitution du fonds en accentuant sur « sa valorisation et sa médiation ». S’en suit un chapitre sur la dimension pédagogique du Frac. Richard Galy explique. Il s’agit de continuer à intégrer les étudiants dans le sillage de la convention signée il y a trois ans avec Aix-Marseille Université : un partenariat « vivace et prometteur », juge-t-il. Enfin, la dernière orientation s’intéresse au développement territorial de l’art contemporain. « On a fait énormément ces dernières années, le Frac se présentant comme chef de file de l’art contemporain sur le territoire » souligne son président avec fierté. Il salue une présence « hors les murs » de plus en plus importante : en tout, le Frac compte 100 000 visiteurs selon ses chiffres. « Un développement conséquent » se félicite le conseiller régional.

L’exposition « Paysages productifs » de Nicolas Floc’h, réalisée dans le cadre des Parallèles du Sud, est à découvrir sur deux étages au Frac. (Crédit : LC)

L’au-revoir du directeur, Pascal Neveux

Après cette présentation, il adresse également ses remerciements à l’équipe du Frac et revient sur le départ de son directeur, Pascal Neveux (dont le successeur doit être désigné courant novembre). Il est, depuis dimanche, à la tête d’un autre fonds régional, celui de Picardie Hauts-de-France. Et pour sa dernière rentrée artistique à Marseille, Pascal Neveux a accepté de présenter en vidéo à Gomet’, les trois nouvelles expositions du Frac. On découvre ainsi avec ses mots, les dessins au crayon noir de l’artiste française Michèle Sylvander dans « Juste un peu distraite » ; l’installation métaphorique « Atlas de la nuit » de la chorégraphe belge Maïte Álvarez ; et, enfin, les « Paysages productifs » de Nicolas Floc’h. Une invitation sous-marine, en noir et blanc et en couleur, proposée sur deux étages dans le cadre des Parallèles du Sud, une manifestation Manifesta.

Informations :



> Expositions à découvrir du 25 septembre 2020 au 17 janvier 2021

> Ouverture du mercredi au samedi de 12h à 19h et le dimanche de 14h à 18h (horaires spéciaux pour « Atlas de Nuit »)

> Tarif : 2,5 à 5 €



