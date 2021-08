Imaginer la smart city de demain avec les conférences de Waste We Can

Du 4 au 8 septembre, l’événement Waste We Can, pilotée par Synchronicity et partenariat avec la fondation Cap Ô Vert (qui agit pour un secteur de l’immobilier plus green), sera organisé à l’occasion du Congrès mondial de la nature de l’UICN, au sein des Espaces générations natures. Plus de 200 experts se succèderont lors de 21 conférences gratuites, ouvertes à tous, en format digital et présentiel, réunies en sept thématiques centrales à la transition écologique. Ces dernières vont traiter tour à tour de la gestion des événements et du sport, des habitudes de consommation ou encore de l’immobilier et de la construction. Parmi les intervenants, des personnalités de renom : la journaliste Audrey Pulvar, le président de la CCI Aix-Marseille Provence Jean-Luc Chauvin, et Solène Chevreuil, aventurière du Projet Azur, prendront part aux conférences, entre autres (voir tous les intervenants dans le document source ci-dessous). Le plateau de Waste we can comprendra également une exposition « cabinet de curiosités » sur l’obligation de préserver nos ressources par la réduction des facteurs de gaspillage à travers la présentation des innovations du territoire.

Mari’s A, repenser la mode à l’heure du réchauffement climatique

La planète, une « fashion-victim » ? Le secteur de l’habillement est un des plus polluants. Nouvelle venue dans le secteur, la marque Mari’s.A va a contre-courant de cette économie et propose des vêtements 100% biologiques et recyclés. Afin de réduire son impact environnemental, la marque Mari’s A, basée à Marseille, travaille avec des fournisseurs en provenance de pays frontaliers ou autour du bassin méditerranéen, et utilise par ailleurs un coton bio sans pesticides. Sa fondatrice, Marisa Bischoff, interviendra à l’occasion du Congrès mondial de la nature de l’UICN les 7 et 8 septembre prochain pour présenter une animation « La planète, victime de la mode » pour montrer aux créateurs comme aux citoyens comment acheter et produire de façon éco-responsable.

La nature à l’état sauvage s’expose sur les murs de l’Aéroport Marseille Provence

En marge du Congrès mondial de la nature, l’Aéroport Marseille Provence (AMP) organise une double exposition dans son Terminal 1 : la première (située dans le hall A) mettra en avant les clichés du photographe Alain Ernoult représentant des espèces sauvages menacées dans leur environnement naturel. La seconde (hall B) se composera de cinquante photos d’engagement des entreprises du territoire Aix-Marseille Provence proposée par le Club Top 20, qui réunit les 55 entreprises les plus influentes de la Métropole, représentant chacune 100 millions de chiffre d’affaires. Les expositions seront visibles du 26 août au 30 octobre.

