Eiffage et Sodeports (St Raphaël, 83) signent la concession pour l’exploitation et le réaménagement des 10 ports de plaisance de la rade de Toulon. La Métropole de Toulon Provence Méditerranée a en effet retenu le groupement Eiffage Concessions et Sodeports, pour le contrat portant sur le réaménagement, le développement, l’entretien, la gestion et l’exploitation, pour…