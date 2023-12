Pour célébrer ses dix ans cette année, le Mucem souhaite revenir à ce qui constitue son essence et son histoire : sa collection. L’exposition « Populaire ? », qui s’ouvre le 13 décembre, présente 1200 objets et documents, issus des fonds historiques du Mucem ou récemment acquis par le musée.

C’est en partant de la constatation qu’une grande partie du territoire ne se rendait pas au Mucem que le musée souhaite partir à la conquête de ces publics éloignés mais aussi souvent délaissés à travers une exposition accessible, populaire. Par le biais d’une collection d’objets ordinaires, façonnés par des individus souvent anonymes, l’exposition révèle le côté humain de ses collections : montrer que derrière ces objets du quotidien se cachent des histoires de femmes et d’hommes qui témoignent des sociétés dans lesquelles ils ont vécu. Le musée propose ici une rencontre avec ces objets, pour en découvrir la richesse, la beauté, le caractère surprenant ou émouvant.

Que ce soit des objets qui ont bouleversé nos habitudes, qui ont été les témoins d’événements historiques majeurs, qu’ils aient appartenu à des personnalités célèbres ou à des inconnus, ces objets racontent tous une histoire, l’histoire de notre évolution. Ils viennent d’Europe ou de la Méditerranée. Le Mucem a vocation à se placer à la frontière du social et de l’intime , et sa collection en est le cœur.

Un exposition sonore et spatiale immersive

Pour la première fois, le musée invite ses visiteurs à une expérience sonore et spatiale immersive. Munis d’un casque audio, ils découvrent une sélection d’objets qui s’animent et dont les histoires sont racontées à travers un récit fictionnel incarné par des personnages. Ces objets illustrent sept thèmes de notre histoire contemporaine : la migration, le féminisme, le football, le street art, la gestion des déchets, le hip-hop et le genre.

Dans les collections du Mucem, des peintures dites « de chevalet » côtoient le graffiti, les objets usuels ornés ou les décors de boutiques. Que vous soyez adepte de sculpture, d’architecture et mobilier, de mode, de céramique ou encore de peinture, soyez sûrs d’y trouver votre bonheur !

« Mon pauvre coeur est un hibou » : René Perrot au Mucem



À découvrir jusqu’au 10 mars 2024, l’exposition dédiée à l’artiste Réné Perrot (1912-1979) donne à voir plus d’une centaine de dessins, peintures, tapisseries et objets réalisés par René Perrot, issus des collections du Mucem, du Mobilier national mais aussi de collections privées, offrant ainsi un aperçu de la polyvalence de son travail et de ses médiums artistiques.

Reconnu surtout pour ses tapisseries visant à embellir des bâtiments officiels du monde entier, le Mucem donne à redécouvrir l’ampleur et la profondeur de son œuvre, marquée par son engagement pacifiste et influencée par les événements de la Seconde Guerre mondiale. Une rétrospective qui retrace l’ensemble de sa production, de ses travaux de gravure aux monumentales tapisseries d’Aubusson.

