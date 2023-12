Digital Realty confirme enfin son investissement de cinquième data center (MRS5) à Marseille, comme nous l’avions annoncé en début juin, sur l’emplacement de l’ancien silo à sucre du Grand port maritime de Marseille. « Ce développement permettra de soutenir la demande des clients locaux, nationaux et internationaux, tout en contribuant au développement de Marseille en tant que capitale européenne du numérique observe le groupe américain coté au Nasdaq. Digital Realty qui a absorbé les activités d’Interxion (Pays-Bas) fin 2019 précise que le nouveau site fournira 12 000 m2 d’espace informatique équipé, avec une puissance totale IT de 22MW, et sera livré en plusieurs phases, dont la première est attendue dès 2026. »

Situé à Cap Janet, à proximité immédiate de l’autoroute A55, cet ancien site de stockage de sucre datant des années 60 était à l’abandon depuis 2015. Il nécessite un désavantage et sera détruit pour laisser place au nouvel équipement dont de premières images ont été transmises par la société.

L’ancien silo à sucre à Cap Janet sur les bassins est du port de Marseille (source Google Map)

Selon nos dernières informations Digital Realty prévoit d’investir 260 millions d’euros dans son 5e data center marseillais. La phase de démolition et de dépollution est prévue à partir de janvier 2024 et met à contribution des entreprises spécialisées du territoire avec le Groupe Morin au travers de sa filiale Etablissement Morin, spécialiste de la démolition, basé à Miramas, et de la société Ecolex, expert du désamiantage basé à Aubagne.

« Une équipe de 15 personnes sera dédiée sur les prochains mois à la démolition des quelques 10 000 m2 que représentent ce site en assurant la sécurité de ces opérations », explique Pierre Morel, directeur du Groupe Morin, cité dans le communiqué de Digital Realty.

Le silo à sucre, abandonné depuis 2015, occupe 10 000 mètres carrés entre les portes 3 et 4 du GPMM (Crédit DR)

Data center MRS5 : concertation engagée avec les acteurs publics

« Afin de favoriser une intégration optimisée de ce site sur son territoire, une phase de concertation est également d’ores et déjà engagée avec les différentes parties prenantes du projet dont la préfecture des Bouches-du-Rhône, le Grand Port Maritime de Marseille, la Métropole Aix-Marseille et la Ville de Marseille. Le site intégrera les meilleures pratiques mises en œuvre par Digital Realty en matière d’éco-responsabilité : MRS5 sera connecté à la solution innovante River Cooling. D’ores et déjà déployée sur les data centers MRS2, MRS3 et MRS4, elle permet d’emprunter l’eau d’une ancienne galerie minière pour refroidir ses salles informatiques, une solution jusqu’à trente fois plus économe en énergie qu’un système de refroidissement classique. » Un signal envoyé notamment à la majorité municipale de la Ville de Marseille dont des élus avaient émis de vives critiques quant au développement de l’activité des data-centers à Marseille, demandant un moratoire sur les nouveaux investissements.

Une visualisation du projet du 5e data center de Digital Realty à Marseille (Crédit DR)

En réponse, Fabrice Coquio, vice-président de Digital Realty et président de Digital Realty en France insiste aussi sur les retombées en matière d’emplois : « MRS5 contribuera au développement de la cité phocéenne, aujourd’hui septième hub numérique mondial, en tant que capitale du numérique européen. Il dynamisera l’emploi local avec plus de 200 emplois directs et indirects dédiés qui s’ajoutent au 400 déjà créés sur le campus, tout en mobilisant un écosystème d’entreprises locales. »

Fabrice Coquio, le président de Digital Reality France (ex-Interxion France, devant le chantier de MRS4 (Crédit archives Gomet’ / JYD)

