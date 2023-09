Les férus de l’ovalie vont déferler dans les rues de Marseille à partir de cette fin de semaine. Le match d’ouverture de la compétition se déroule vendredi 8 septembre, avec la rencontre France-Nouvelle-Zélande au Stade de France. Pendant six semaines, jusqu’au quart de finale le 15 octobre (deux matchs à Marseille), « près de 500 000 visiteurs sont attendus pour la Coupe du monde de rugby », a estimé Laurent Lhardit, le président délégué de l’Office du tourisme et élu de la Ville de Marseille, lors d’une conférence de presse mercredi 6 septembre.

La fréquentation des hôtels, des restaurants et des musées devrait augmenter de 3% par rapport à l’année dernière sur les 12 prochaines semaines, projette l’Office du tourisme. Sur l’ensemble des jours de matchs, le taux d’occupation moyen est de 69,5%, soit 26,8 points de plus qu’en 2022.

Les rencontres présentant le plus fort taux d’occupation pour le moment sont : Angleterre-Argentine samedi 9 septembre (89%) et Afrique du Sud-Ecosse dimanche 10 septembre (83%). « Cette tendance peut s’expliquer par la présence de nations du rugby (Angleterre et Ecosse) proches géographiquement et constituant déjà la clientèle étrangère la plus importante de Marseille pour l’hôtellerie », explique l’Office du tourisme.

Les six matches à Marseille (Crédit : OTM)

Pour faciliter l’expérience des touristes, l’organisme municipal a publié un « guide du supporter » en 50 000 exemplaires (traduit en anglais) mettant en avant les balades, les boutiques de souvenirs, le calendrier des matchs, et toutes les informations pratiques nécessaires pour se déplacer. Un « city pass » de 24h, 48h ou 72h est également proposé donnant accès à un tarif groupé pour visiter les attractions de la ville.

