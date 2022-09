Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé le 20 juillet dernier « un grand chantier national » de replantation d’arbres. Une réponse aux feux de forêts dévastateurs qui ont sévi cet été, notamment en Gironde, en Bretagne et dans les Bouches-du-Rhône. Avec plus de 62 000 hectares brûlés en France, l’année 2022 bat les précédents records avant même la fin de la saison estivale. Dans ce contexte, Ecosia, le moteur internet allemand à but non lucratif qui plante un arbre à chaque recherche effectuée, veut soutenir les campagnes de reforestation à venir. Il rappelle dans un communiqué du 25 août « l’importance d’une coordination globale entre les acteurs publics et privés pour mener à bien cette reconstruction ».

Depuis la création de la plateforme en 2009, la “communauté Ecosia” a contribué à la plantation de plus de 157 millions d’arbres dans le monde – surtout en Afrique ces derniers temps. Environ 80% des bénéfices générés par Ecosia sont consacrés à la protection ou la replantation d’arbres.

La responsable de réseau et d’impact Melissa De Hertogh souligne qu’Ecosia se tient prêt à travailler avec le gouvernement français, « ou avec tout autre acteur engagé dans la replantation de forêts ». Ecosia entend contribuer à l’élan insufflé fin juillet par le chef de l’État en apportant son « retour d’expérience » et son expertise. Le moteur de recherche a récemment collaboré avec le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13), notamment au cours d’une opération de plantation de 200 arbres d’espèces méditerranéennes pyro-résistantes aux abords des casernes de Port-de-Bouc et Fos-sur-Mer.

