Share on Facebook

Share on Twitter

Le président de la République, Emmanuel Macron, revient à Marseille durant trois jours, du lundi 26 au mercredi 29 juin, une visite exceptionnelle par sa durée et par la tonalité très engagée du Président à l’égard du dossier marseillais.



En effet, l’Elysée a précisé ce soir que c’était bien le président de la République, qui avait impulsé le plan Marseille en grand, qui « pilotait en lien avec les collectivités territoriales.»



Emmanuel Macron revient donc pour à la fois évaluer l’acte 1, « l’efficience des engagements de 2021 avec une volonté de prendre le temps, d’être à l’écoute et de lancer l’acte 2.»



Plusieurs thématiques seront au coeur de la visite de la semaine prochaine : la sécurité dans les quartiers, la transformation dans les écoles, la santé l’engagement des soignants, le logement avec les co-propriétés dégradées, l’avenir du port et les transports.

Lien utile :

[Document source] Les 22 pages du discours « Marseille en grand » d’Emmanuel Macron