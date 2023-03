Share on Facebook

Le spécialiste européen du stockage de produits chimiques, Alkion Terminals, va mettre en service, le 4 septembre 2023, sur le site pétrochimique de Lavéra (Martigues) – son siège France – une plateforme de stockage (1,6 ha) dédiée au stockage de produits dangereux. D’après l’agence d’attractivité économique métropolitaine Provence Promotion, le site pourra accueillir 204 conteneurs « isotanks ».



Ces citernes, destinées au transport de produits liquides en vrac, seront réparties en trois zones : produits inflammables, toxiques et corrosifs. Alkion va donc faire de Marseille-Fos le premier hub logistique sud-européen pour le stockage de marchandises dangereuses conteneurisées, comblant ainsi l’absence actuelle de solution.

Un investissement de 6,2 millions d’euros

Au total, le stockiste, détenu depuis novembre dernier par le groupe néerlandais Koole Terminals, a investi près de 6,2 millions d’euros. Un montant important, mais nécessaire pour aménager et sécuriser le site classé « Seveso seuil haut », et ICPE (installations classées protection de l’environnement).

Le site pourra accueillir 204 « isotanks » (crédit : Alkion)

À l’heure actuelle, « faute de solution de stockage réglementée dans la région Sud, de nombreux flux de marchandises en provenance ou à destination de région Rhône-Alpes sont dirigés vers le nord de l’Europe », constate Aurélien Jakalski, ingénieur commercial et développeur de la filière Isotanks chez Alkion Terminals.



Alkion dispose de toutes les autorisations gouvernementales. Le groupe explique avoir été soutenu dans ses démarches auprès de la Dreal, et dans la mise en relation avec les services de la Métropole Aix-Marseille-Provence et de l’État, par Provence Promotion.

De gauche à droite, Charles Misseghers, Responsable Commercial d’Alkion Terminals, Aurélien Jakalski, Ingénieur commercial et développeur de la plateforme Isotank de Lavéra et Arnaud Juan, Directeur des Affaires générales (crédit : Provence Promotion)

Déjà 60 places réservées à Lavéra

« Cette activité de stockage très recherchée a tout de suite séduit des grands chargeurs avec déjà 60 places réservées », révèle Aurélien Jakalski, qui envisage une approche multimodale de la plateforme pour réduire à la fois les coûts et l’empreinte carbone – le site étant connecté au réseau ferroviaire.



Au lancement de la plateforme, à la rentrée 2023, quatre personnes seront embauchées. Une cinquantaine d’emplois sera créée à l’horizon 2026. Alkion Terminals a réalisé une augmentation de son chiffre d’affaires de plus de 25% entre 2017 et 2022.

