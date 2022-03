Vendredi 11 mars et samedi 12 mars, la cinéaste Alice Diop sera l’invitée des cinémas la Baleine, le Vidéodrome 2 et le Gyptis à Marseille pour accompagner la rétrospective qui lui est consacrée, à l’occasion de la sortie de son nouveau documentaire Nous, Prix du Film Documentaire de la Berlinale 2021.

Au cours de ces deux journées “Autour de Nous” seront présentés quatre documentaires d’Alice Diop, réalisés entre 2011 et aujourd’hui, La Permanence, La mort de Danton, Vers la tendresse et Nous ainsi que Wesh, Wesh, Qu’est-ce qui se passe ? de Rabah-Zameur Zaïmeche, programmé dans le cadre de la carte blanche qui est offerte à la réalisatrice.

Cinq films qui ont pour point commun de se dérouler dans le département de Seine-Saint-Denis (territoire de prédilection de la réalisatrice où elle est née et a grandi) et qui portent un regard fort et humaniste sur des sujets de sociétés – Alice Diop a également une formation en sociologie visuelle – tels que les migrants, la discrimination ou la diversité culturelle. Nul doute que le regard fort et humaniste d’Alice Diop, nous apportera un autre éclairage sur ce qui “Nous” lie.

Au programme : La Permanence (2016) un huis-clos entre des migrants désarçonnés et des médecins dépourvus de moyens lors des consultations à la Permanence aux soins de santé de l’hôpital d’Avicenne de Bobigny (vendredi 11 mars à 21h à la Baleine). Le lendemain La mort de Danton (2011) donnera la parole à Steve, un jeune acteur noir, issu d’un quartier populaire qui rêve de tenir le rôle de Danton, suivi de Vers la tendresse (2016), César du meilleur court-métrage en 2017, une exploration intime du territoire masculin dans une cité de banlieue (samedi 12 mars à 15h à la Baleine).

Alice Diop dresse le portrait d’une France multiple

Puis place à la fiction avec Wesh, Wesh, Qu’est-ce qui se passe ? (2001) ce premier long-métrage du réalisateur franco algérien Rabah-Zameur Zaïmeche, choisi par Alice Diop pour illustrer sa carte blanche, met en scène la vie d’un jeune groupe d’adultes confrontés à la décomposition sociale d’un quartier à Montfermeil. (samedi 12 mars à 18h au Videodrome 2). Enfin, Nous, couronné à la Berlinale l’an dernier, viendra clôturer ces deux journées. En suivant le tracé de la ligne régionale du RER B, qui traverse Paris du nord-est au sud, Alice Diop dresse le portrait d’une France multiple dont les contradictions et l’incommunicabilité ne sont qu’apparentes. (samedi 12 mars à 21h au Gyptis). De beaux moments d’échanges en perspectives…

À noter que ces Journées sont organisées en partenariat avec Films Femmes Méditerranée, les Rencontres à l’échelle, l’association Ancrages, Image de Ville, Le Festival Parallèle et le Festival Africa Fête.

