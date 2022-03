Share on Facebook

Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Grégoire Cléronomidès. Le président fondateur de Recycle Plastique nous présente les missions de cette association. La structure organise régulièrement des actions de sensibilisation dans les écoles et entreprises marseillaises. Très actif sur les réseau sociaux, Recycle Plastique a construit une communauté de “cleaners” prêts à participer aux ramassages organisés tout au long de l’année à Marseille. Les bénévoles de l’association se sont notamment mobilisés le 18 décembre dernier sur les plages du Prado. Recycle Plastique a récemment lancé une cagnotte en ligne afin d’organiser une “ascension nettoyage” du Mont Blanc. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Rémi Liogier présente le gobelet Eranova (crédit : BFM Marseille)

Dans la rubrique “actualité de la semaine” de Planète locale, on parle du nouveau rapport publié lundi 28 février par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). Le réchauffement de la planète a des conséquences sur la biodiversité et les sites naturels de Provence. Malgré l’urgence de la situation, le document ne bénéficie pas d’une couverture médiatique suffisante. Intervention de Joël Guiot, chercheur au CNRS et co-président du Grec Sud. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine : un gobelet conçu à partir d’algues vertes. C’est la société Eranova qui le fabrique depuis son démonstrateur industriel situé à Port-Saint-Louis-du-Rhône, aux portes de la Camargue.

