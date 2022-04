Share on Facebook

Le ministère de l’Intérieur a précisé début avril les conditions sanitaires qui doivenet être mises en place dans les bureaux de vote à l’occasion des premier et second tours de l’élection présidentielle. L’épidémie de la Covid-19 est en effet toujours en circulation et le protocole mis en place dans les bureaux de vote pour vise à limiter un jour de grand brassage la propagation du virus.

Port du masque, distanciation physique … pas obligatoires mais recommandés

« Le port du masque et les règles de distanciation physique ne sont pas obligatoires dans les bureaux de vote » souligne le ministère qui précise que le port du masque reste fortement recommandé pour les personnes âgées, immuno-déprimées, malades chroniques et fragiles, ainsi que pour leurs aidants, les personnes symptomatiques, les personnes cas contacts à risque, les personnes ayant été dépistées positives au covid-19, jusqu’à sept jours après leur sortie d’isolement.

Des bureaux de vote équipés

Dans tous les bureaux de vote, du matériel spécifique sera mis à la disposition des électeurs et des citoyens mobilisés pour la bon déroulement du scrutin : des masques chirurgicaux mis à la disposition; points de lavage des mains ou gel hydro-alcoolique; le matériel (stylos, rangements, urnes, isoloirs), sera nettoyé de manière fréquente au cours du scrutin; le bureau de vote fera l’objet d’une aération très régulière. Enfin, il pourra être demandé aux électeurs portant un masque de le retirer brièvement pour procéder à la vérification de leur identité. « Pour les personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin qui le souhaiteraient, des autotests seront enfin mis à disposition » assure le ministère de l’Intérieur.

