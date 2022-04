Les 48,8 millions d’électeurs français ont commencé à voter ce dimanche 8 avril à 8h, (hors les 1,41 million de résidents hors de France pour qui le scrutin a commencé samedi 7 avril). La plupart des bureaux de vote fermeront à 18h sauf dans les villes moyennes comme Aubagne et Aix (19h) et les grandes villes comme Marseille (20h). Dans les Bouches-du-Rhône, ce sont plus de 1,4 million d’électeurs qui sont appelés aux urnes sur une population totale de deux millions de personnes. Dans la région Provence Alpes Côte d’Azur, 3,66 millions d’électeurs sont inscrits sur une population totale d’un peu plus de 5,2 millions de personnes.

Marseille : plus d’un tiers du corps électoral du 13

A Marseille, 520 00 électeurs (866 000 habitants), soit plus d’un tiers du corps électoral du département sont inscrits. La mairie de Marseille a assuré dans la semaine précédent le scrutin avoir mis de gros moyens pour que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions dans les 481 bureaux de vote de la ville. On se souvient que les élections précédentes en 2021 avaient été perturbées par l’ouverture tardive de bureaux de vote due au manque de personnel.



« Afin d’assurer la bonne tenue des bureaux de vote, l’ensemble des conseillers municipaux et d’arrondissements a été mobilisé selon leurs obligations de mandat. La mairie a également lancé un large appel à volontaires auprès des agents municipaux, mais aussi du Bataillon de marins-pompiers de Marseille, du CCAS et de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Ainsi, 1 560 fonctionnaires préalablement formés par la Ville de Marseille, dont 1 200 agents de la Ville de Marseille, viendront renforcer les effectifs de bénévoles lors des deux tours de cette élection » affirme la Ville de Marseille.

Un corps électoral qui grossit avec plus de jeunes

Selon l’Insee, au niveau national, le nombre d’inscrits (95% de la population en âge de voter) a progressé de « 856 000 personnes entre mai 2021 et mars 2022. Sur cette période, près de 4 millions de Français ont fait une démarche volontaire d’inscription sur une liste électorale, le plus souvent à la suite d’un déménagement. Une fois sur deux, ils se sont inscrits en ligne. Les inscriptions automatiques de jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans ont également été plus nombreuses que les décès. » La quasi-totalité des 18-30 ans sont inscrits sur une liste électorale grâce à la procédure d’inscription d’office des jeunes atteignant 18 ans.

L’élection du président de la République se fait au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés. À défaut, les deux candidats ayant recueilli le plus grande nombre de suffrages au premier tour participent au second tour. En 2022 le second tour aura lieu dimanche 24 avril.

Le mandat présidentiel est de cinq ans. Un président de la République ne peut pas exercer plus de deux mandats consécutifs depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Le déroulement du scrutin est fixé par les articles 6, 7 et 58 de la Constitution française, ainsi que par la loi du 6 novembre 1962.

Suivez le déroulement du premier tour de l’élection présidentielle 2022

tout au long de la journée sur Gomet’

Liens utiles :



> [Présidentielle 2022] Bureaux de vote : un protocole sanitaire allégé mais présent

> [Présidentielle 2022] Les plis électoraux distribués avec succès

> Election présidentielle : comment voter par procuration ?



DOSSIER SPECIAL



> Présidentielle (J-2) : Emmanuel Macron, une campagne éclair contrariée

> Présidentielle (J-3) : à gauche, l’union du Printemps marseillais sans lendemain

> Présidentielle (J-4) : Les Républicains face aux vents contraires

> Présidentielle (J-5): le Rassemblement national sous la menace de Reconquête

> Présidentielle (J-6) : que disent les métropolitains de 2017 sur le scrutin 2022 ?