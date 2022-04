Renaud Muselier, président de la Région Sud

Interrogé au micro de Sud Radio, Renaud Muselier le président de la Région Sud s’exclame d’emblée : « La campagne peut commercer ! ». Si l’ancien LR est soulagé du score de son candidat Emmanuel Macron (28%), qui devance de 5 points sa rivale Marine Le Pen (23%), il est conscient du « risque réel que Madame Le Pen casse le plafond de verre ». L’ancien secrétaire d’État des Affaires étrangères sous Jacques Chirac, préconise d’une voix grave : « Il va falloir expliquer la différence civilisationnelle entre les deux camps. » Renaud Muselier n’oublie pas de déplorer « la claque phénoménale » que s’est pris le parti Les Républicains, représenté par Valérie Pécresse (4,8%), parti auquel il était affilié pendant 35 ans. Pour autant, il salue la volonté de cette candidate à appeler à voter Emmanuel Macron au second tour.

Je rends hommage à @vpecresse, qui a mené un combat épouvantablement difficile et affirme clairement qu’elle votera @EmmanuelMacron !



Mon ex-famille politique n’a fait que des soustractions : elle le paye ce soir, comme elle paye sa ligne politique de grand écart ! @SudRadio — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) April 10, 2022

Martine Vassal, présidente LR du Département des Bouches-du-Rhône et de la Métropole

De son côté, Martine Vassal toujours encartée Les Républicains malgré son soutien à Emmanuel Macron, préfère passer un message direct aux citoyens, plutôt que de se féliciter du score du président sortant : « Le candidat Emmanuel Macron est le seul capable de fédérer le pays et mener le navire. Autour de Marine Le Pen, aucun rassemblement ni apaisement n’est possible. Au contraire, elle accentue les divisions et les fractures de notre pays. De plus, je peux affirmer que son programme est financièrement intenable. Promettre en même temps la baisse de la TVA, des charges, des impôts et la hausse des aides pour les plus fragiles représente une impasse financière totale ainsi qu’une inconséquence grave.»

#1erTour. Les Français ont décidé. Désormais, ils ont un réel choix de société à faire entre deux programmes aux visions fondamentalement opposées. D’un côté le mensonge et la division avec Marine Le Pen, de l’autre la protection et le rassemblement avec @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/mA6uXCyGTu — Martine VASSAL (@MartineVassal) April 10, 2022

Benoît Payan, maire PS de Marseille

Benoît Payan, le maire socialiste de Marseille, qui s’était positionné que derrière la socialiste Christiane Taubiera, invite les Marseillais à « s’élever collectivement contre les idées de haine et de rejet de l’autre qui ne peuvent présider à la destinée de notre pays. Dans deux semaines, sans hésitation, je ferai barrage à l’extrême droite en votant Emmanuel Macron. » Son parti, le PS, sort de cette élection présidentielle totalement sonné avec moins de 2% pour la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Marion Bareille, maire des 13e et 14e arrondissement de Marseille

L’élue annonce voter « en conscience pour Emmanuel Macron au second tour de scrutin, afin que notre pays, la France, continue à briller en Europe et dans le monde. Le risque de voir le Rassemblement National accéder à la Présidence de la République est ce soir bien réel et à titre personnel, je ne peux ni l’accepter ni le concevoir. »

