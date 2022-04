Share on Facebook

Le duel était annoncé. Et il aura bien lieu comme un remake de 2017. Emmanuel Macron, cette fois président sortant, retrouve sur son chemin la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen. Mais il la distance avec quatre points d’avance en obtenant 28,5% contre 24% à Marine Le Pen.

Derrière, Jean-Luc Mélenchon ne réussit pas son pari d’accéder au second tour mais grâce à son score de plus de 20% il devient le vrai leader de la gauche. Les premières estimations donnent ensuite Eric Zemmour, le trublion de l’extrême droite (autour de 7%) et Valérie Pécresse (LR) autour de 5%.

Les autres candidats récoltent des miettes. Le PS, avec Anne Hidalgo (2%) et EELV avec Yannick Jadot (4%) échouent dans leur tentative de rassembler les voix de gauche.

