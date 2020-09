La maire de Marseille, Michèle Rubirola a signé vendredi 11 septembre, des arrêtés d’attribution de nouvelles délégations communiquées ce jeudi 17 septembre dans un dossier de presse (lire l’intégralité pages suivantes)



« Avec mon équipe municipale, nous nous sommes engagées à garantir aux Marseillaises et aux Marseillais une ville plus juste, plus verte et plus démocratique. Dans cette optique, nous avons souhaité renforcer notre gouvernance. J’ai donc attribué de nouvelles délégations à des conseillères et conseillers municipaux » explique la maire de Marseille qui a depuis quitté provisoirement le devant de la scène pour une opération et la convalescence qui s’en suit.

Parmi les 18 délégations nouvellement attribuées on notera en particulier celle attribuée à Sophie Camard, la députée suppléante de Jean-Luc Mélenchon, maire des 1er et 7e arrondissements de Marseille, qui avait justement le choix de se consacrer au mandat de maire de secteur plutôt que d’assurer un rôle d’adjoint au maire. Christophe Hugon sera en charge de la transparence et de l’open data. Fabien Perez est chargé des financements européens.

Document source : la liste complète des conseillers municipaux délégués