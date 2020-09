Dans un communiqué diffusé vendredi 11 septembre en fin de journée, la Ville de Marseille annonce qu’en raison « d’une intervention chirurgicale, Michèle Rubirola, maire de Marseille, sera indisponible à compter du 14 septembre 2020 et le temps de sa convalescence. Dans la période, Benoît Payan, Premier Adjoint, assurera les charges liées à la fonction. »

Peu avant, dans un autre communiqué de la Ville, Michèle Rubirola avait réagi aux annonces du Premier ministre Jean Castex à la suite du conseil de défense sanitaire : « Suite à la déclaration du Premier Ministre, je salue le fait que l’État s’appuie sur les collectivités locales pour répondre dans la concertation à une situation sanitaire exceptionnelle. »

La maire de Marseille poursuit dans le même communiqué : « Nous serons en contact ce week-end avec le Préfet des Bouches-du Rhône et les institutions sanitaires pour trouver les mesures supplémentaires les plus adaptées avec pour priorité de protéger la santé des Marseillaises et Marseillais et de permettre le retour à la vie normale dans notre ville. Nous rappelons à toutes et tous l’importance de respecter les gestes barrières afin de se protéger et de protéger leurs proches et les plus vulnérables. »

Lien utile :

L’actualité de Michèle Rubirola dans les archives de Gomet’