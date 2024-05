À partir de septembre 2024, le Campus connecté des quartiers Nord de Marseille inaugurera une Prépa Talents pour préparer les étudiants aux concours de la fonction publique de l’État. Cette initiative est soutenue par la Métropole Aix-Marseille-Provence, en partenariat avec les Apprentis d’Auteuil, Centrale Méditerranée, France Travail et la Maison de l’emploi de Marseille. L’initiative, lancée par l’Etat dans le cadre du Plan Marseille en grand a été annoncée le 26 juin 2023.

Situé au 10 place Bougainville dans le 15e arrondissement de Marseille, le Campus connecté occupe un espace de 610 m², où les étudiants auront accès à des tuteurs, des coachs et divers services de soutien. La Prépa Talents formera dix étudiants et demandeurs d’emploi aux concours de catégorie A du ministère de l’Économie et des Finances, incluant les concours pour inspecteurs des finances publiques, des douanes, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que le concours d’accès aux Instituts régionaux d’administration (IRA).

Les cours, dispensés à distance par l’École de Droit de la Sorbonne de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, seront complétés par des masterclasses animées par des hauts fonctionnaires. La Prépa Talents promet également d’offrir à ses étudiants une vie étudiante grâce à une programmation culturelle et d’un accompagnement de proximité sur le campus. Les inscriptions sont ouvertes du 2 mai au 12 juin 2024. Les candidats bénéficieront de simulations d’oraux, organisés à distance par l’École de Droit de la Sorbonne, qui prendra également en charge les frais de déplacement des étudiants admissibles aux concours.

