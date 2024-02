La section PCF de Martigues réaffirme son soutien aux habitants de Gaza, en proie aux attaques menées par l’armée israélienne. Selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, « une grande partie du territoire a été détruite. Plus de 29 000 personnes sont mortes ». La section communiste de Martigues exige un cessez-le-feu immédiat et la reconnaissance des crimes de guerre des dirigeants de l’État d’Israël.

« Des milliers de personnes sont assiégées, sans eau, sans soins, sous les bombes. Par simple humanité nous ne pouvons le supporter » déplore le communiqué des communistes diffusé mercredi 21 février.

Le Parti Communiste Français propose :

• Que la France agisse pour contraindre Israël à un cessez le feu rapide et durable,

• La reconnaissance de l’Etat de Palestine pour une solution politique à deux Etats,

• De suspendre toute coopération militaire avec l’Etat d’Israël,

• Que la France agisse pour la levée du blocus de Gaza et l’arrêt de la colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est.

• Que tous les prisonniers politiques et otages soient libérés.

• Demander une enquête aux Tribunaux Pénaux Internationaux, pour la reconnaissance de crime contre l’humanité

Pour soutenir cette démarche, le PCF de Martigues lance une pétition afin de recueillir l’adhésion du plus grand nombre et de faire pression sur les représentants de l’État français. La pétition souligne la détresse des quelque deux millions de personnes assiégées à Gaza et appelle à l’arrêt immédiat des hostilités. Tout en condamnant les attentats terroristes du Hamas, la pétition affirme que « rien ne peut justifier de faire payer le prix de ces actes à toute une population».

Le Parti communiste de Martigues soutient « les initiatives de l’Afrique du Sud pour faire condamner le gouvernement israélien par la justice internationale »

La section PCF de Martigues demande au gouvernement français de « cesser son soutien inconditionnel » au gouvernement israélien et de prendre des mesures immédiates, tant au niveau national qu’européen.

