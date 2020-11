L’accélérateur marseillais soutenu par le groupe CMA-CGM, Zebox, vient de fêter ses deux ans et commence à trouver son rythme de croisière. Il affiche déjà de belles réussites avec 13 millions d’euros levés et 75 emplois créés. Son directeur Matthieu Somekh dresse le bilan pour Gomet’ et dévoile une partie de ses projets à venir.

Zebox fête ce mois-ci son deuxième anniversaire. Avez-vous atteint vos objectifs ?

Matthieu Somekh : Lancer un accélérateur et un incubateur, c’est un peu comme monter sa propre start-up même si nous sommes accompagnés par des grandes groupes comme CMA-CGM. Ça prend du temps de trouver ses marques, fixer le cap et prendre le bon chemin. Aujourd’hui, on a quasiment atteint le nombre cible de start-up que l’on voulait accompagner. On est à une quinzaine de sociétés incubées et sur un peu moins d’une dizaine dans l’accélérateur. D’ailleurs, sur ce dernier, nous avons encore un peu de marge de développement car nous l’avons lancé en janvier 2019, un peu plus tard que l’incubateur.

Quels sont les résultats des start-up accompagnées par Zebox ?

Matthieu Somekh : Plutôt bon à vrai dire. Elles ont ainsi réussi à séduire les investisseurs et sont parvenues à sécuriser plus de 13 millions d’euros tous financements combinés. Côté emploi, ce sont 75 emplois qui ont été créés par les start-up de la communauté Zebox depuis le lancement de la structure. Certaines entreprises ont su convaincre le cercle de nos partenaires corporate. Par exemple, Wing et Notilo plus sont engagées activement depuis plus d’un an dans des partenariats stratégiques avec Ceva Logistics et CMA CGM. Et d’’autres start-up qui ont rejoint Zebox en mai 2020 travaillent actuellement aux côtés de CMA CGM sur des preuves de concept.

CMA-CGM est votre partenaire fondateur mais vous êtes également accompagnés par d’autres grands groupes comme BNP Paribas, EY ou encore Accenture. Ce cercle est-il appelé encore à s’élargir ?

Matthieu Somekh : Aujourd’hui, on compte une dizaine de groupes partenaires et d’autres vont venir nous rejoindre. Récemment, nous avons accueilli GTT, spécialisée dans le développement de nouveaux carburants comme le GNL pour l’industrie maritime. Il vient ainsi renforcer notre expertise sur les énergies pour le transport. On a actuellement quelques discussions avec d’autres entreprises pour se renforcer sur la mobilité et l’industrie 4.0. Nous devrions bientôt vous faire de belles annonces.

Zebox est installé à la Cité de l’innovation et des savoirs Aix-Marseille (Cisam) à la Joliette. Comptez-vous vous étendre sur le site ?

Matthieu Somekh : C’était prévu au départ mais finalement, nous sommes bien avec nos 1 000 mètres carrés. Nous allons plutôt essaimer avec de nouveaux Zebox à l’international.

Vous avez ouvert l’an dernier un Zebox en Guadeloupe. D’autres ouvertures à l’étranger sont prévues ?

Matthieu Somekh : Oui, nous travaillons au développement du concept dans un nouveau pays. On espère annoncer une nouvelle implantation dès l’an prochain mais avec la Covid-19, difficile d’avoir une visibilité. Je ne peux pas encore confirmer le pays. Mais sachez que nous avons aujourd’hui des partenaires dans différentes zones du globe qui sont très intéressantes comme Singapour, l’Afrique ou encore l’Amérique latine.