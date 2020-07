Share on Facebook

Dans un communiqué publié mercredi 8 juillet 2020 au soir, à la veille du conseil métropolitain d’installation de la nouvelle gouvernance, Le Printemps, marseillais, la coalition de gauche qui vient d’emporter la Ville de Marseille annonce que « la Maire de Marseille ne se portera pas candidate à la présidence de la Métropole. »

Le communiqué qui affirme que « Le Printemps Marseillais est déterminé à jouer un rôle moteur pour une nouvelle étape de la gouvernance métropolitaine, au service des citoyens du territoire et de tous les Marseillais » précise que la décision du Printemps a été partagée avec les maires du territoire : « Une lettre ouverte a été adressée aux maires de la Métropole pour les en informer, et leur communiquer la vision de la majorité sur le futur mandat. »

Plus loin Le Printemps explique justement sa position et fixe ses exigences :

« Seul le maire d’une commune reconnue pour la qualité de sa gestion, et sur une candidature de rassemblement et de progrès, sera en capacité de porter une alternative à l’équipe sortante, conduite par une candidate défaite aux élections municipales.



Nous devons aller vers une métropole de projets, avec tous les maires, et pour les habitants, dans laquelle les logiques partisanes ne dominent pas l’intérêt général métropolitain.



Mais Marseille doit aussi avoir les moyens de mettre en œuvre le programme de la nouvelle majorité élue. Dans les quatre organismes métropolitains sans lesquels aucun des investissements d’envergure indispensables aux Marseillais ne pourra se faire – la RTM, la SOLEAM, la SPLAIN, ou encore l’AGAM, la question de la présidence par un élu marseillais issu de cette majorité ne saurait se discuter.

Nous défendons aussi l’idée d’une « Métropole des grands projets. »

Des grands projets autour de deux thématiques : l’habitat et les transports. « Partout sur la Métropole et non pas seulement à Marseille, l’habitat est un problème pour nos administrés, partout sur la Métropole le transport est un souci quotidien de nos concitoyens. Ce seront les deux grandes orientations que nous soutiendrons prioritairement, autour du programme du Printemps Marseillais. »

