Martine Vassal, la présidente sortante a officialisé mercredi 8 juillet depuis Pélissane sa candidature à la présidence de la Métropole Aix Marseille Provence. « Cette nouvelle mandature doit être l’occasion de faire ce que nous voulions faire au départ : une Métropole de projets, une Métropole stratégique qui s’occupe d’aménagement du territoire, des transports, de l’attractivité… de tout ce qui est structurant au niveau de ce territoire » déclare-t-elle dans une vidéo postée sur Facebook.

Entourée de plusieurs maires et présidents de conseil de territoire (François Bernardini, maire d’Istres, Pascal Montecot, maire de Pélissanne, Nicolas Isnard, maire de Salon de Provence et Roland Giberti, maire de Gémenos), Martine Vassal qui préside la Métropole depuis septembre 2018, estime que le nouveau mandat de six ans qui s’ouvre peut-être l’occasion de corriger les erreurs qui ont rendu les politiques politiques métropolitaines difficiles à gérer.

Vers une Métropole plus agile ?

Des compétences de proximité pourraient être rendues aux communes au cas par cas. « Il faut une certaine souplesse » explique celle qui est également présidente du Conseil départemental. Certains maires veulent récupérer des compétences mais ce ne sont pas toujours pour les mêmes sujets observe Mme Vassal. Pour atteindre cette Métropole où les compétences de proximité seraient donc redistribuées « il faut revoir l’ensemble du fonctionnement du système» explique Martine Vassal. «Notre détermination est de pouvoir aussi tirer des leçons du passé : difficultés de gestion, temps de réaction (…) L’idée est de supprimer toutes les entraves que nous avons au niveau de la gestion métropolitaine et que les territoires puissent exercer leur rôle.»

Pour s’atteler à cette réforme, qui vise au total à donner « un nouveau souffle » à la Métropole, Martine Vassal évoque la création d’un comité des présidents de conseils de territoire. Mais la candidate à sa propre succession reconnaît aussi qu’il faudra sans doute un travail législatif pour encadrer la nouvelle organisation envisagée localement. Vaste chantier.

