Dans un communiqué, l’ex-candidate aux municipales à Aix-en-Provence, fraîchement élue à la Métropole, Anne-Laurence Petel lance un appel, à l’aube des élections métropolitaines qui se tiendront jeudi 9 juillet.

En effet, la député aixoise LREM ne semble pas séduite par les candidatures en lice à la présidence de la Métropole : « ce choix ne peut se porter ni sur Martine Vassal, désavouée par les électeurs marseillais, ni même sur une autre candidature marseillaise, au moment où la Métropole doit s’appuyer sur la diversité de ses territoires et non sur sa seule ville-centre », explique-t-elle. Pas question non plus de soutenir une candidature issue de sa ville, Aix-en-Provence : « De la même manière, ce choix ne peut se porter sur Maryse Joissains ou un membre de son équipe, dont le projet se résume à un recul de la métropole et une vision étriquée des enjeux ». En conclusion, Anne-Laurence Petel est catégorique : « mon vote se portera sur le candidat qui saura incarner ce changement ».

« Sortir de la dualité mortifère Aix-en-Provence – Marseille »

« L’enjeu métropolitain est capital car il conditionne la réussite de notre territoire et la qualité de vie de presque 2 millions d’habitants », alerte la députée de la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône. Elle dénonce par ailleurs les dysfonctionnements de l’institution : « Nous devons impérativement sortir de la dualité mortifère entretenue entre Aix-en-Provence et Marseille », décrie Anne-Laurence Petel, appelant à « prendre en considération le territoire dans sa totalité».

A la veille du conseil métropolitain trois candidats sont dans la course à la présidence de la Métropole Aix-Marseille Provence : Martine Vassal qui a confirmé sa candidature ce mercredi après-midi, le maire de Martigues Gaby Charroux, et le maire LREM de la Roque d’Anthéron Jean-Pierre Serrus.

Liens utiles :



> Métropole : groupe Epic, Maires de Provence, Martine Vassal engrange les soutiens

> Gaby Charroux, maire de Martigues, candidat à la présidence de la Métropole Aix Marseille Provence