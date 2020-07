Les six conseils de territoire de la Métropole Aix-Marseille Provence ont fini d’élire leur président mercredi 15 juillet. Et au final, la plupart des anciens patrons de chaque territoire ont conservé leur mandat en passant un accord avec la présidente réélue Martine Vassal qui leur a promis un retour de compétences et une personnalité juridique propre.

Les barons locaux conservent leur siège

A Aix-en-Provence, Maryse Joissains a été sans surprise reconduite à la tête du Pays d’Aix mercredi 15 juillet dans la matinée. Première opposante à la création de la Métropole, elle souhaite une refonte en profondeur de la Loi Notre pour retrouver de l’indépendance vis-à-vis de la « monstropole » comme elle aime à l’appeler, et surtout s’affranchir de Marseille. Avec la bascule à gauche de la ville centre, la maire d’Aix-en-Provence a pu compter dans son projet de réforme sur le soutien de la candidate malheureuse à Marseille Martine Vassal. La présidente du Département a également réussi à rallier les autres maires comme Nicolas Isnard, réélu à la tête du conseil de territoire du Pays Salonais, et François Bernardini, ancien socialiste, lui aussi reconduit à la présidence du CT Istres Ouest-Provence.

Je tiens à féliciter @NicolasIsnard pour son poste de Président du Conseil de Territoire. pic.twitter.com/F1zoX5tFxi — Martine VASSAL (@MartineVassal) July 13, 2020

Seul le Pays de Martigues est acquis à la gauche. Le bastion historique communiste a maintenu le maire PCF Gaby Charroux au poste de président du conseil de territoire.

Roland Giberti (DVD) élu président de Marseille Provence

Deux nouveaux présidents font tout de même leur arrivée à la tête des conseils de territoire. L’un des plus importants, le CT1 « Marseille Provence » qui regroupe la ville centre Marseille et 17 communes environnantes, a finalement élu Roland Giberti, le maire DVD de Gémenos avec une large majorité au premier tour. Il succède à Jean Montagnac, l’ancien maire de droite de Carry-le-Rouet. Une nouvelle victoire pour Martine Vassal et les siens qui gardent la mainmise sur la Métropole et ses satellites. « Nous ne sommes pas dans l’hémicycle de la Ville de Marseille », a tenu à rappeler Roland Giberti à la suite de sa victoire (voir la réaction ci-dessous du Printemps Marseillais).

Ses premiers remerciements sont allés à la présidente de la Métropole : « Elle saura nous donner les moyens de retrouver nos pouvoirs de proximité », a-t-il déclaré. Réponse favorable de l’intéressé qui a tenu à saluer elle-même l’élection de son « ami Roland » : « Un signe sur notre volonté de transformer cette métropole. Elle sera au service des territoires et des communes », a commenté Martine Vassal.



Très heureux d’avoir été élu 7e Vice-Président du Conseil de Territoire Marseille-Provence aux côtés du Président Roland Giberti et de 14 VP, avec le 11&12 bien représenté par @Boualemsarah et Martin Carvalho. Merci à la Présidente de la Métropole @MartineVassal pour sa confiance pic.twitter.com/wVfR4PLvrq — Julien Ravier (@JuRavier) July 15, 2020

Au conseil de territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, la droite locale a également remporté la présidence avec Serge Perrotino, maire DVD de Cadolive. Il a battu le maire DVG de Roquevaire, Yves Mesnard.

La réaction du Printemps Marseillais après l’élection au CT Marseille Provence



« Martine Vassal a fait le choix de punir les Marseillais »



« Les Marseillaises et les Marseillais ont fait, le 28 juin 2020, un choix incontestable en changeant de majorité à la tête de leur ville et en faisant confiance au Printemps Marseillais. Pourtant, défaite dans les urnes, minoritaire dans sa ville, Martine Vassal use de sa position à la Métropole pour se venger et ce sont les Marseillais qui en paient le prix fort. En choisissant des représentants de l’opposition pour les mettre à des postes de vice-présidents au sein du conseil de territoire Marseille Provence, Martine Vassal promeut une métropole de l’opposition et non pas une métropole des maires comme elle l’avait annoncée. A travers ces votes indirects et soumis à des intérêts qui ne sont pas ceux de la majorité de la population, la droite locale continue son travail de sape démocratique et tente de se mettre en travers d’un projet d’avenir pour notre ville. Nous, élus légitimes de la ville de Marseille, nous ne laisserons pas faire et continuerons à défendre toute la population de la ville, en dehors des petits arrangements politiques qui ont tant meurtris Marseille.»

La liste des 15 vice-présidents du conseil de territoire Marseille Provence :



1er vice-président : Jean-Pierre Giorgi (maire de Carnoux)

2e vice-président : Lionel Royer-Perreaut (maire LR du 5ème secteur (9/10) de Marseille)

3e vice-président : Patrick Ghigonetto (maire de Ceyreste)

4e vice-président : Claude Piccirillo (maire de Saint-Victoret)

5e vice-président : Marion Bareille (maire du 7ème secteur (13/14) de Marseille)

6e vice-président : Lionel de Cala (maire d’Allauch)

7e vice-président : Julien Ravier (maire du 6ème secteur (11/12) de Marseille)

8e vice-président : Laurent Simon (maire de Plan-de-Cuques)

9e vice-président : René-Francis Carpentier (maire de Carry-le-Rouet)

10e vice-président : Laure-Agnès Caradec (ancienne adjointe délégué à l’urbanisme de Jean-Claude Gaudin à la mairie de Marseille)

11e vice-président : Yves Moraine (ancien maire du 4ème secteur (6/8) de Marseille)

12e vice-président : Denis Rossi (conseiller municipal de Marseille)

13e vice-président : Jean-Yves Sayag (conseiller municipal de Marseille)

14e vice-président : Martin Carvalho (conseiller municipal de Marseille)

15e vice-président : Sarah Boualem (conseiller municipal de Marseille)

Liens utiles :



> [Décryptage] Métropole : Martine Vassal place ses supporters dans la gouvernance

> [Verbatim] Martine Vassal réélue remet les communes et les territoires au coeur de la Métropole