Les Cinémas du sud & tilt maintiennent leur saison de Ciné Plein-Air à Marseille du 15 juillet au 19 septembre d’un bout à l’autre de la ville. Pour petits et grands, il y en a pour tous les goûts et pour tous les porte-monnaie puisque les séances sont 100% gratuites !

Signée par le peintre Pierre Monestier qui vit et travaille à Marseille, l’affiche nous plonge – in medias res – dans le fantastique et l’imaginaire du 7e art. Ses personnages, aux traits humanoïdes et surréalistes à la fois, nous donnent envie de les rencontrer et de nous immiscer dans leur univers si particulier.

Le programme riche de Ciné Plein-Air 2020 est un mélange de genres, d’histoires, de cultures et d’époques. Du film classique au blockbuster en passant par le film d’animation, sa saison estivale est à couper le souffle ! Pour vous aiguiller, la rédaction a sélectionné quelques films à ne pas manquer !

Les films à voir en famille

Pachamama de Juan Antin (1h12)

La bonne dose d’exotisme est à consommer sans modération avec le film d’animation Pachamama. Il met en scène deux enfants péruviens, Tepulpaï et Naïra, vivant dans un village de la Cordillère des Andes. Un totem protège leur village depuis des décennies, mais les Incas leur confisquent. Ils partent tous les deux, coûte que coûte, pour récupérer l’objet si précieux. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, la capitale royale assiégée par les conquistadors…

Pachamama (Crédit : Folivari / 02B Films / Doghouse Films / Kaïbou Production Pachamama Inc / Blue Spirit Studio / Haut et Court Distribution)

Ce conte initiatique à l’écologie et à l’histoire est respectueux des traditions autochtones, loin de tout folklore. On vous le conseille, autant pour les petits que pour les grands.

Les Enfants de la Mer de Ayumu Watanabe (1h51)

Ruka est une jeune lycéenne japonaise. Elle vit avec sa mère et se passionne pour le handball. Injustement, elle se fait exclure de son équipe… Désarmée et furieuse, elle rend visite à son père qui travaille dans un aquarium. Là-bas, elle rencontre Umi, un garçon qui semble pouvoir communiquer avec les animaux marins. Lorsque surviennent des événements surnaturels, la fascination que nous transmets Ruka est à son comble !

Les enfants de la mer (Crédit : Polyband Medien GmbH)

Ce chef d’œuvre nous entraine vers les profondeurs des océans, inspiré du manga de Daisuke Igarashi et sublimé par une technique mixte 3D la peinture, et la musique de Joe Hisaishi. Une perle de l’animation japonaise signée des Studios Ghibli.

Les films d’auteur pour les férus de cinéma

Douleur et Gloire de Pedro Almodovar (1h54)

Film autobiographique, le célèbre réalisateur Pedro Almodovar donne à voir un pan moins connu de sa vie. Ses doutes, ses excès, ses peines… Tous ses démons physiques et psychologiques se meuvent à tour de rôle pour créer une œuvre angoissante et tiraillée par la peur du vide et du manque de créativité.

Douleur et Gloire (Crédit : Studiocanal / El Deseo 2019)

Le personnage vibrant de Salvador Mallo, merveilleusement interprété par Antonio Banderas, rend visite à son passé pour essayer de vivre son présent un peu mieux. Une question nous taraude alors : Y-a-t-il Gloire sans Douleur(s) ?

The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson (1h40)

Le film retrace les aventures de Gustave, concierge d’un hôtel situé dans le pays imaginaire de Zubrowka pendant l’entre-deux-guerres. Alors que les nazis envahissent l’Europe, Monsieur Gustave enseigne son métier à son jeune assistant, le groom Zero Mustapha. Monsieur Gustave hérite d’un tableau d’une grande valeur, d’une de ses fidèles clientes. Or, les héritiers de celle-ci sont prêts à tout pour récupérer le tableau y compris en utilisant de sombres méthodes…

The Grand Budapest Hotel (Crédit : Fox Searchlight Pictures)

Le cadre et les personnages sont loufoques et attachants à l’image des autres productions de Wes Anderson. L’univers magique du réalisateur vous fera vous évader au pays de Zubrowka à coup sûr !

Les blockbuster à voir et revoir

L’Odyssée de Pi de Ang Lee (2h05) – A partir de 10 ans

Adapté du roman L’histoire de Pi de Yann Martel, L’Odyssée de Pi a été nommé meilleur film en 2013 aux Oscars.

L’Odyssée de Pi (Crédit : Twentieth Century Fox France)

Pi Patel, 17 ans, vit à Pondichéry (Inde), alors que sa famille décide de partir par bateau pour vivre une nouvelle vie au Canada. Mais le destin en décide autrement, puisque le cargo fait naufrage en plein mer. L’adolescent se retrouve seul à bord d’un canot de sauvetage, ou presque… puisqu’un tigre est aussi du voyage. Leur instinct de survie les fera vivre une odyssée hors du commun… Embarquez pour deux heures de pur plaisir esthétique !

Green Book de Peter Farrelly (2h10)

L’humour et la sensibilité sont les maîtres mots de ce film fort et totalement d’actualité.

Green Book (Crédit : 2018 eOne Germany)

Au temps, pas si veux, de la ségrégation, Tony Lip, un videur blanc du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr. Don Shirley lors de sa tournée, un pianiste noir mondialement connu. De Manhattan au Sud profond des États-Unis, le Green Book est leur bible : il recense les établissements qui accueillent les afro-américains sans méandres. Ensemble, ils vont devoir outrepasser leurs préjugés mutuels pour découvrir leur humanité commune. D’une grande finesse !

AU PROGRAMME JUILLET Mercredi 15 • 21h45 • Jardin Guy Azaïs – La Capelette – 10e > YESTERDAY (VF)



Jeudi 16 • 21h45 • CCO Château Saint Loup – Cité Saint Loup (Terrain de football) – 10e > TIMGAD (VOSTFR)



Samedi 18 • 21h45 • Parc de Maison Blanche – 9e > LE CHATEAU DE CAGLIOSTRO (VF)



Mercredi 22 • 21h30 • Jardin Guy Azaïs – La Capelette – 10e > GREEN BOOK (VF)



Jeudi 23 • 21h30 • CCO Saint Thys – Cité Saint Thys (Gymnase) – 10e > KIRIKOU ET LA SORCIÈRE (VF)



Vendredi 24 • 21h30 • Centre de la Vieille Charité – Musée d’Archéologie Méditerranéenne – 2e > LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES D’ADÈLE BLANC SEC (VF)



Samedi 25 • 21h30 • Site archéologique du Port antique du Musée d’Histoire de Marseille – 1er > ULYSSE (VOSTFR)



Mardi 28 • 21h30 • Jardin de lecture – Archives Départementales – 3e > LA PLANÈTE DES SINGES (VF)



Mercredi 29 • 21h30 • Site archéologique du port antique du Musée d’Histoire de Marseille – 1er MÉDÉE (VOSTFR)



Jeudi 30 • 21h30 • Cité des arts de la rue – Sud Side – 15e MAMMUTH (VF)



Vendredi 31 • 21h30 • Jardin Guy Azaïs – La Capelette – 10e MIRAÏ, MA PETITE SŒUR (VF) AOÛT Mercredi 5 • 21h30 • Fondation Camargo – Cassis > ZABRISKIE POINT (VOSTFR)



Jeudi 6 • 21h30 • Le Frioul – 7e > LES ENFANTS DE LA MER (VOSTFR)



Vendredi 7 • 21h30 • Le Frioul – 7e PHASE IV (VOSTFR)



Jeudi 13 • 21h15 • Parc de Maison Blanche – 9e > L’ODYSÉE DE PI (VF)



Mercredi 19 • 21h00 • Couvent Levat – 3e > QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT ? (VF)



Jeudi 20 • 21h00 • Musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode – Château Borély – 8e > BLANCANIEVES (VOSTFR)



Vendredi 21 • 21h00 • Musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode – Château Borély – 8e > THE GRAND BUDAPEST HOTEL (VOSTFR)



Mardi 25 • 21h00 • Jardin de lecture – Archives Départementales – 3e > THE RIDER (VOSTFR)



Mercredi 26 • 21h00 • Mucem – 2e > LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT (VF)



Jeudi 27 • 21h00 • Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens, MAAOA – La Vieille Charité – 2e > GRIGRIS (VOSTFR)



Vendredi 28 • 21h00 • Mucem – 2e > SILENCE ON TOURNE ! (VOSTFR)



Samedi 29 • 21h00 • Théâtre Silvain- 7e > BLACKKKLANSMANN (VOSTFR)



Dimanche 30 • 21h00 • Mucem – 2e > HAIRSPRAY (VOSTFR) SEPTEMBRE Mercredi 2 • 20h30 • Le Cloître – 13e > DOULEUR ET GLOIRE (VOSTFR)



Samedi 5 • 20h30 • Centre social Sainte Elisabeth – 4e > PACHAMAMA (VF)



Mercredi 9 • 20h30 • Couvent Levat – 3e > UNDER THE CHERRY MOON (VOSTFR)



Samedi 19 • 20h15 • Site archéologique du Port antique du Musée d’Histoire de Marseille – 1er > NOSFERATU, LE FANTÔME DE LA NUIT (VF)

Lien utile :



Pour plus d’informations rendez-vous sur le site officiel de Ciné Plein-Air.