Depuis 2018, la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence a mis en chantier un outil de rapprochement de l‘offre et de la demande métropolitaine de biens et de services. Sur le principe « tous acheteurs, tous vendeurs », le MBA propose des rendez-vous, des rencontres business et une plateforme de mise en relation. Le constat est basique : nombre d’acheteurs n’ont d’yeux que pour Paris ou l’international, lorsqu’il s’agit de passer des marchés. Les collectivités locales sont soumises aux règles de marchés publics qui imposent d’ouvrir à la concurrence européenne leurs investissements ou leur fonctionnement. Les entreprises ont confié à des cost-killer, les cordons de la bourse des fournitures et achats qui laissent peu de place à la proximité et aux achats responsables.

Rencontres B2B au Cloître Photo CA

Pourtant dès les premiers rendez-vous business, organisés en préfiguration du MBA, les acteurs ont perçu tout l’intérêt d’une action volontariste, pour débloquer un marché porteur et des solutions naturelles. C’était le temps, lointain, des rencontres physiques, où autour d’une viennoiserie des Pain et partage, un patron de PME pouvait discuter directement avec un acheteur de la métropole ou de Haribo. Un raccourci précieux, les plus malins ont alors engrangé des cartes de visite et des 06.

Trouver une économie pour perdiuer

La suite imaginée par Nicolas Chabert, membre élu de la CCIAMP, délégué à l’appui aux entreprises et Sophie Deschamps, directrice innovation et développement à la CCI est dans le lancement, puis l’animation d’une plateforme digitale pour sourcer, prospecter, publier des besoins et contacter en autonomie ses prospects et fournisseurs potentiels. Mais si la CCI a financé sur ses fonds et dans le cadre de ses missions la maturation, il faut trouver une économie au système pour qu’il se développe et perdure.

La solution première fut de demander une cotisation pour entrer dans le système. Or le lancement se fit en février 2020, date maudite qui a plombé le lancement et n’a pas apporté de réponse claire à la question : « les entreprises sont-elles prêtes à payer plus, pour acheter mieux ou vendre plus ? ». Si dans le monde anglo-saxon les clubs business sont une évidence, la culture française est plus dans la gratuité des services. Avec le premier confinement, la CCIAMP pour favoriser la reprise et la relance des entreprises dans le contexte de crise économique liée à la Covid 19, a pris en charge l’adhésion au Métropolitain Business Act. La Chambre annonce qu’elle poursuit la prise en charge de l’adhésion au Métropolitain Business Act à titre exceptionnel jusqu’à fin 2021.

« La crise sanitaire a modifié profondément les modes de vies, de consommation et la façon de faire du business. L’entraide, la proximité, l’achat local ont prouvé qu’ils étaient de réels atouts pour surmonter cette épreuve. Le Métropolitain Business Act, communauté d’entreprises locales et solidaires, est une des solutions pour y parvenir », précise Jean-Luc Chauvin, Président de la CCIAMP.

Le Métropolitain Business Act a fédéré, depuis le lancement de l’offre, 750 entreprises du territoire Aix-Marseille-Provence, dont 56 grands comptes du privé et du public, autour de l’entraide, de la proximité et du business. Les rencontres business entre grands comptes et TPE PME, ont rassemblé plus de 800 participants.

« L’offre, explique Sophie Deschamps est maintenant composée de deux niveaux permettant d’accéder à des services spécifiques, et s’adresse à toutes les entreprises du territoire – Start-up, TPE/PME, ETI, Grands comptes – qui travaillent en BtoB sur tout le territoire métropolitain. »

Le niveau adhérent, pris en charge par la CCI, donc gratuit, offre :

• Une plateforme digitale pour sourcer, prospecter publier des besoins et contacter en autonomie ses prospects et fournisseurs potentiels • Un programme de rencontres bimestrielles (réseautage) • Des réunions d’information avec des grands comptes privés et publics.

Le niveau d’adhérent Premium (300 euros à charge pour l’entreprise) va plus loin :

• La plateforme digitale

• Un programme de rencontres mensuelles

• L’accès à un catalogue de prestations

• Des mises en relation privilégiées avec des grands comptes et des décideurs.

L’offre solidaire de la CCIAMP inclut donc la prise en charge totale du niveau adhérent et une contribution significative pour le niveau adhérent premium pour toute l’année 2021. C’est un levier pour relancer le business local entre entreprises du territoire, sur le principe « tous acheteurs, tous vendeurs ».

Liens utiles :



Le site du Métropolitain Business Act www.metropolitainbusinessact.fr

Métropolitain business Act II : une plateforme web pour l’achat local