Audrey Brun Baduel à la tête de Rising Sud

La nouvelle directrice générale de Rising Sud, agence de développement économique de la région Sud connaît bien les arcanes de l’Hôtel de région Sud, puisqu’elle y a occupé jusqu’au 31 mai dernier le poste de conseillère économie emploi entreprises développement numérique au cabinet du président. Sa formation la prédestinait au job : gestion économique à Paris Dauphine, droit public à Panthéon Sorbonne et droit des affaires à Aix Marseille Université. Audrey Brun a débuté comme collaboratrice parlementaire au sénat, puis conseillère du président de la CCI à Marseille. Lorsque, suite aux élections régionales de 2015, un nouveau cabinet se constitue autour de Renaud Muselier et Christian Estrosi, elle est sollicitée pour piloter le domaine de l’économie.

Crédit DR

Lors du conseil d’administration de Rising Sud du 5 mai 2022, Audrey Brun Rabuel a été nommée directrice ; elle a pris officiellement ses fonctions le 1er juin. Elle remplace Jean-François Royer qui a été directeur au cours des quatre dernières années. Le président, Bernard Kleynhoff, conseiller régional et président de la commission développement économique et digital, industrie, export, attractivité et cybersécurité de la Région Sud, compte sur la nouvelle directrice générale « pour mettre en place et déployer la nouvelle stratégie régionale de l’agence mais aussi adapter et renforcer les dispositifs clés concernant l’accélération des entreprises à haut potentiel, le développement des entreprises à l’international, l’accélération de projets structurants et l’attractivité des entreprises et des talents pour répondre aux ambitions économiques de la Région Sud. »

Philippe Henri réélu président de la Banque populaire Méditerranée

Le conseil d’administration de la Banque Populaire Méditerranée du 27 avril 2022 a renouvelé à l’unanimité le mandat de Philippe Henri à la présidence de la banque. Il déclare dans un communiqué : Le « banquier » n’est plus seulement un financier ou un conseiller, il devient un partenaire à part entière pour accompagner les projets les plus innovants et audacieux. La réussite est en nous tous. »

Philippe Henri, © Apothéloz

Né en 1958, Philippe Henri est diplômé de l’Essec et a commencé sa carrière chez Procter and Gamble. Il dirige ensuite le groupe coopératif Creno, puis préside à Bruxelles l’organisation professionnelle européenne du secteur des fruits et légumes, Freshfel. En 2013, il crée sa propre société de conseil. Il est aujourd’hui administrateur et membre du bureau du pôle de compétitivité agroalimentaire Innov’Alliance. Il est aussi depuis 2019, président de la Fondation banque populaire, fondation qui apporte son soutien à des projets dans les domaines de la musique, du handicap et de l’artisanat d’art.

In Extenso Finance & Transmission décentralise un expert en Fusac à Meyreuil : Bernard Cendrier

L’activité de fusion acquisition pilotée par la filiale « Finance et transmission » du groupe d’expertise comptable In Extenso renforce sa présence à Meyreuil au pied de la Sainte-Victoire. En activité dans les bureaux de Paris depuis 2019, Bernard Cendrier a décidé de rejoindre la région Provence Alpes Côte d’Azur pour s’occuper du développement de l’activité Finance et transmission.



Bernard Cendrier, Directeur Associé Finance & Transmission qui s’installera à Meyreuil. (Crédit DR)

Bernard Cendrier dispose d’une vingtaine d’années d’expérience dans les secteurs de l’énergie et de la chimie, des services BtoB, et de l’éducation. Il anime par ailleurs des cours de finance pour le MBA Executive de l’EM Lyon. « Je suis ravi, déclare-t-il dans un communiqué, de rejoindre cette région dynamique et attractive en matière de cessions transmissions. La période post-covid ouvre de nouveaux débouchés pour les entreprises dans des secteurs comme le génie climatique, le facility management pour les acteurs de l’énergie et du BTP, mais aussi le secteur de l’éducation notamment post-baccalauréat où il faut s’attendre à des mouvements de consolidation dans des filières de niche. »

Sandrine Redon, nouvelle dircom de BPMed

Sandrine Redon est depuis mars la nouvelle directrice de la communication de la Banque populaire Méditerranée. Après une formation en marketing, elle est entrée à la Société générale pour 11 années pendant lesquelles elle parcourt les agences de la banque à Montpellier, Saint-Malo, Dinan et Saint Brieuc.

Crédit DR

En 2003, elle entre dans le réseau des Banques populaires avec des fonctions bancaires en Corrèze, à Brive-La-Gaillarde, à Limoges. En 2010, elle bifurque vers des fonctions de développement à Limoges et en 2012, elle étend ses compétences à la communication de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à Bordeaux où elle est pendant 11 années directrice de la communication externe et institutionnelle.