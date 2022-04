Gomet’ Media souffle en ce printemps 2022 sa huitième bougie, plus que l’âge de raison ! Avec notre expérience et nos archives (18 000 articles en ligne) nous voilà bien armés pour continuer à documenter le territoire et donner aux décideurs publics et privés de nouveaux outils. Parmi eux, Métroscopie tient une place toute particulière.



Cela fait en effet plusieurs années que nous souhaitions vous proposer cet outil. Il sort enfin avec l’objectif de vous fournir une photographie à date de ceux qui bougent dans la métropole Aix Marseille et Provence et sa région. Exit les organigrammes bien trop complexes à rassembler et tellement évolutifs, place à une synthèse des nominations et mouvements de l’année.

Au total plus de 300 noms rassemblés dans cette première édition qui reprend les rubriques Métropolitain(e) publiée dans Gomet’ L’hebdo depuis le printemps dernier. Mais Métroscopie c’est bien plus que la chronique du « mercato » des décideurs privés et publics. Les bio-express et les personnalités en vue sont là pour approfondir la connaissance des acteurs repérés par les journalistes de Gomet’.

Métroscopie c’est aussi, avec la rubrique carnet, une série d’hommages à ceux qui nous ont quittés en 2021-2022.

Enfin, nous initions un premier palmarès de personnalités remarquables. Les 12 qui ont fait 2021 les 12 qui feront 2022. Nous comptons sur eux et sur vous pour écrire la suite !







