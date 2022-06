Marianne Greenwood (Crédit DR)

Le cabinet de Benoît Payan se renforce. A noter les arrivées ce printemps de Sylvia Skoric en tant que cheffe de cabinet du maire de Marseille. elle était auparavant cheffe de cabinet de l’ancienne ministre chargée de l’Égalité femmes/hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, Elisabeth Moreno. Autre arrivée, celle de Marianne Greenwood conseillère en charge de l’environnement, l’énergie le transport et le littoral. Marianne Greenwood était précédemment au cabinet de l’ex-ministre de l’Environnement, Barbara Pompili, en charge des Conseillère écologie territoriale et élus locaux.

Magalie Moisan (Crédit DR)

Fed Human, le cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé dans les métiers des ressources humaines et de la paie, présent à Paris et à Lyon, a ouvert ses portes à Aix-en-Provence pour couvrir la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. C’est Magalie Moisan, consultante senior en recrutement, qui a pris la tête de l’antenne aixoise ouverte début 2022. Assistée d’un consultant, elle est en charge du développement de Fed Human sur toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sous la responsabilité de Justine Desarbres, senior manager Groupe Fed à Aix-en-Provence. Magalie Moisan a commencé sa carrière comme gestionnaire mobilité internationale au sein du groupe Total. Elle a ensuite été gestionnaire RH du Groupe Neurones et consultante en recrutement chez Kelly Services. En 2015, elle rejoint le Groupe Fed en tant que manager en recrutement du cabinet Fed Finance. À Aix-en-Provence, Fed Human rejoint plusieurs autres cabinets du Groupe Fed déjà présents à l’Europarc de Pichaury à Aix-en-Provence : Fed Finance, Fed Supply, Fed Business, Fed Construction, Fed Office, Fed Ingénierie, Fed IT, Fed Santé et Fed Immobilier.

Tatiana Bouzet (Crédit DR)

Tatiana Bouzet qui etait chargée de la communication de Pays d’Aix développement depuis 2016 rejoint la société Juri’Predis, basée à Eguilles. Elle occupera les mêmes fonctions que chez PAD. Juri’Predis produit une solution de la Conférence des Bâtonniers, qui combine moteur de recherche jurisprudentielle et aide à la stratégie juridique et qui permet d’identifier des résultats de recherche juridiques pertinents.

Margaux Massonnat (Crédit DR)

Margaux Massonnat rejoint le groupe CMA CGM en tant que responsable des relations presse. Diplômée de l’IAE d’Aix-en-Provence et de l’Efap , Margaux Massonnat était chef du service presse de la Région Provence Alpes Côte d’Azur depuis 2019. Elle était entrée à la Région en 2017 en tant qu’attachée de presse après plusieurs expériences dans le secteur privé, notamment à Airbus Helicopters.

Lien utile :



> L’actualité des nominations à retrouver chaque semaine dans Gomet’ L’Hebdo