Miramas, déjà distinguée pour ses bonnes pratiques en matière de développement durable, se fait également remarquer pour son approche du numérique. La Ville a reçu la certification des trois arobases du label Villes Internet, mardi 4 février. Cette certification récompense la ville pour ses actions au service d’un numérique citoyen.

« Au-delà du déploiement actif de services en ligne via www.miramas.fr, le label récompense plus d’une centaine d’initiatives numériques développées par la commune et les partenaires locaux avec une attention particulière accordée aux enjeux de la participation citoyenne et de la fracture numérique » explique la ville dans un communiqué.



Cette récompense Villes Internet tombe à pic alors que Miramas accueille cette semaine le 3e édition du Village numérique qui vise à découvrir et initier aux nouvelles technologies qui impactent tous les domaines de la vie quotidienne.

Repère :

Les nombreuses initiatives numériques développées par la municipalité de Miramas comprennent:



> Une formation au numérique du scolaire, aux entreprises, commerces et aux seniors

> Un service de médiation numérique à la Maison de l’innovation et du partage

> Un programme Unis-cité pour accompagner au numérique et interconnecter les générations

> Services en ligne et dématérialisation

> Réseaux optimisés et équipements de pointe : 10 000 locaux éligibles à la fibre, écoles et bâtiments publics raccordés à la fibre, wifi municipal, le 1er datacenter municipal du sud de la France

> Des animations et des événements numériques toute l’année et dans tous les quartiers

> Développement de l’E-sport

> Un laboratoire de fabrication 3D et des ateliers thématiques



Lien utile :

