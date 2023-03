Lundi 13 mars, le fonds de dotation Mirova Foundation, détenu par la filiale de Natixis Mirova, et le réseau des entrepreneurs engagés France Active, ont scellé un partenariat de trois ans. Mirova versera sur cette période 2,1 millions d’euros à France Active pour renforcer les réseaux de coopération entre entreprises de l’économie sociale et solidaires (ESS).



Mirova Foundation et France Active collaborent ensemble depuis 25 ans. Ce partenariat vient donc renforcer le lien qui unit déjà les deux entités, et fait de Mirova le premier partenaire financier de France Active.

Un partenariat qui met l’accent sur la transition écologique et le développement de l’emploi

La convention a été signée depuis la Maison des Nines, à Marseille (1er), une ville où l’ESS est particulièrement active. Concrètement, le partenariat entre Mirova Foundation et France Active a pour objectifs de fournir des moyens financiers aux associations et entreprises œuvrant en faveur de la transition écologique, et du développement de l’emploi.



Le partenariat permettra notamment de mettre en place des actions de formation et d’information pour soutenir l’accès à l’investissement solidaire pour les structures à fort impact social. Il prévoit également le lancement d’appels à projet thématiques permettant le développement de filières sociales et solidaires portées par les associations et entreprises de l’ESS.



Enfin, le partenariat vise aussi à favoriser le déploiement de communautés d’entreprises engagées. L’événement du 13 mars a d’ailleurs été l’occasion de lancer officiellement le collège des ambassadeurs, la première communauté d’entreprises du genre, qui comporte déjà une vingtaine d’entrepreneurs.

